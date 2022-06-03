Дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти: розстріляли всю її сім'ю

28 лютого Дарина з рідними поверталася на машині в село Катюжанка. Вони натрапили на колону російської техніки та потрапили під обстріл.

"Дідусь, батько, мачуха і дівчинка їхали на автомобілі Хюндай Соната. У Катюжанці на одній з вулиць вони повернули на іншу і раптово виїхали на колону російської техніки. Окупанти почали стріляти по їх авто", - розповів Нєбитов.

Батько Даринки загинув на місці, його дружина і дідусь дівчинки теж. А автомобіль загорівся. Дівчинці дивом вдалося вибратися з машини. Спочатку вона сховалася за вантажівкою, яка була припаркована поруч, але окупанти почали стріляти по цій машині.

"Мені вдалося перебігти дорогу. Я сховалася за дошками. Але обстріл не припинявся. В мене потрапили. Я відчула це, але болю не було, я вся завмерла", - розповідає Дарина.

Через деякий час російські військові вирішили перевірити, що з нею. І 13-річна Дарина прикинулася мертвою, щоб вони її не добили.

"Вони пошарпали мене за ногу. Я прикинулася мертвою, і вони пішли. Було багато крові. У мене потрапило дві кулі, одна в руку, друга в стегно. Коли вони відійшли, я зрозуміла, що, якщо я сама собі не допоможу, цього ніхто не зробить. На руках проповзла під парканом, а потім далі", - додає дівчинка.

Вона дивом вибралася з оточення ворога і дісталася з пораненнями в безпечне місце. А там їй допомогли дістатися до лікарні.

Поховати загиблих вдалося тільки через деякий час. Зараз Дарина живе з мамою й у неї є молодша сестричка. У дівчинки все добре, але вона дуже по-дорослому розповідає, що з нею сталося.