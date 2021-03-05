Дітям теж потрібно носити маску: з'явилися нові рекомендації від медиків

Пандемія коронавірусу призвела до того, що захисні маски стали носити в усьому світі. І відсутність такої маски навіть може спричинити покарання і штраф. До недавнього часу дітям до певного віку було дозволено маску не носити. Але вчені довели, що і малюкам маски теж необхідні.

За даними італійських фахівців, максі безпечні для дітей будь-якого віку. Варто відзначити, що раніше малюкам до двох років дозволяли не надягати маски, через те, що вважалося, що це небезпечно.

Для експерименту вчені залучили 47 дітей, яких розділили на дві групи – до двох років, від двох до 17 років. Діти в обох групах носили маски під час звичайних занять, під час ігор і навіть під час нескладних вправ. Старші діти гуляли по коридору в масках протягом 12 хвилин. За експериментом і станом всіх учасників постійно стежили лікарі.

Результат експерименту показав, що ні в одного з дітей не виникло труднощів з диханням в масці, в тому числі й у найменших учасників. Кількість повітря, що видихається також не змінилося.

Два учасники експерименту у віці до двох років вибили з дослідження, оскільки відмовилися одягати маски навідріз. Батькам вчені видали маски та попросили в домашніх умовах показати своїм дітям, як ними правильно користуватися. Після цього ніхто з дітей від маски не відмовлявся. За словами вчених, особистий приклад батьків допомагає дітям освоїти захисний засіб.

За результатами експерименту вчені відзначають, що дітям можна і потрібно носити захисні маски, особливо в колективах.

А ось у ВООЗ стверджують, що дітей не слід примушувати ходити в масках до п'яти років. У деяких країнах вік для носіння маски знизили до двох-трьох років. Але в таких випадках діти в масках повинні бути обов'язково під наглядом дорослих, щоб забезпечити правильне використання маски та безпеку дитини.