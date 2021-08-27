У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати речі: розв'язка виявилася несподіваною

У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати цінні речі, а саме прикраси із золота. Батьки спочатку думали, що вони їх втрачають, але виявилося зовсім не так. До зникнення речей причетна помічник вихователя.

Поки діти спали

Поки вихованці дитячого садка спали, помічник вихователя знімала з них дорогі прикраси. Потім вона збувала їх у ломбардах. Батьки звернулися в поліцію, так як зниклих речей стало дуже багато. Помічниця виховательки, як виявилося, вже мала судимість за майнові злочини. Тепер їй загрожує до 5 років за гратами.

"Встановлено, що жінка знімала прикраси, поки діти спали, і потім збувала їх. На даний час жінці повідомлено про підозру у скоєнні 4 злочинів", — розповіла прес-секретар Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

Де ж це сталося?

В якому саме садочку працівниця обкрадала дітей - не повідомляється. Цього не говорять ні в поліції, ні в Департаменті освіти. Відомо лише одне-співробітницю дошкільного закладу звільнили відразу після скандалу, а справу передали до суду.