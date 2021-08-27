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У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати речі: розв'язка виявилася несподіваною

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Маріуполь, П'ятниця 27 серпня 2021 12:22
У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати речі: розв'язка виявилася несподіваною У дитсадку Маріуполя знайшли злодійку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати цінні речі, а саме прикраси із золота. Батьки спочатку думали, що вони їх втрачають, але виявилося зовсім не так. До зникнення речей причетна помічник вихователя.

Про це розповіли в сюжеті на телеканалі "Україна 24".

Поки діти спали

Поки вихованці дитячого садка спали, помічник вихователя знімала з них дорогі прикраси. Потім вона збувала їх у ломбардах. Батьки звернулися в поліцію, так як зниклих речей стало дуже багато. Помічниця виховательки, як виявилося, вже мала судимість за майнові злочини. Тепер їй загрожує до 5 років за гратами.

"Встановлено, що жінка знімала прикраси, поки діти спали, і потім збувала їх. На даний час жінці повідомлено про підозру у скоєнні 4 злочинів", — розповіла прес-секретар Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

Де ж це сталося?

В якому саме садочку працівниця обкрадала дітей - не повідомляється. Цього не говорять ні в поліції, ні в Департаменті освіти. Відомо лише одне-співробітницю дошкільного закладу звільнили відразу після скандалу, а справу передали до суду.

Як ми писали раніше, українцям розповіли, яка довідка від лікаря потрібна для садка і де її взяти.

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