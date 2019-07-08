На дитячому атракціоні показали "полуничку": батьки були нажахані (відео)

У США в Плезантоні (штат Каліфорнія) стався неприємний інцидент - працівники атракціонів випадково вкючили на сімейній ярмарку порнофільм. Замість кадрів зі стрічки "Малиновий пірат" Бурта Ланкастера 1952 року вони поставили диск із фільмом з віковим обмеженням "Пірати: кровні брати" 1999 року. Про це пише Daily Mirror.

У мережі показали відео з реакцією людей, які прийшли на атракціони зі своїми дітьми. Багато з них закривали малюкам очі й швиженько забирали подалі, проте деякі відвідувачі навпаки - наближалися до эрану і захоплено стежили за розвитком подій у фільмі для дорослих. Інцидент стався наприкінці червня.

"Батьки були нажахані, коли на телеекрані сімейної ярмаркової площі несподівано з'явилася секс-сцена з фільму", - повідомляє видання.

У США на сімейній ярмарку показали порнофільм (Фото: mirror.co.uk)

Організатори ярмарку принесли глибокі вибачення за помилку. Прес-секретарка Анхель Мур сказала, що відео було видалено відразу після виявлення.

Одна з відвідувачок Нечелль Лемонс зняла непристойні кадри, що з'явилися на великому екрані біля входу в будинок атракціонів. На ньому зображений чоловік, який лежить на жінці - пара займалася любов'ю. У цей момент біля екрану з'явилися діти, які проходили повз.

Відео: mirror.co.uk

"Що вони показують? Ти серйозно? Насправді вони показують, як пара займається сексом під час поїздки дітей на ярмарку", - коментує шокована жінка, яка прийшла на ярмарок зі своєю семирічною дочкою. Вона зізналася, що була дуже засмучена і сильно розлютилася.

Відео: YouTube / NEWS World 247

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі під Дніпром хлопець помстився колишній коханій і розклеїв на вулицях міста фото екс-подружки інтимного характеру. Крім того, він опублікував в інтернеті відео статевого акту з нею, яке знімав на приховану камеру.

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