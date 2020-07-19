Дитячим таборам бути: коли і куди можна відправити дитину в Україні

Дитячі табори в Україні у 2020 році почнуть працювати з 31 липня. Однією з перших областей, в якій дозволили відновити роботу дитячих оздоровчих таборів, – Херсонська. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в червні організатори дитячого відпочинку мітингували біля Кабміну, щоб домогтися відкриття таборів, раз вже і дитячим садкам дозволили роботу. Уряд прийняв на розгляд проєкт, в якому для таборів розписали заходи безпеки, щоб звести до мінімуму ризик заразитися COVID-19. Зараз право на відкриття державних дитячих оздоровчих таборів дає держава.

"Годину тому отримав відповідь від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка по відновленню роботи дитячих оздоровчих таборів у нас в Херсонській області. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлено!" – написав Гусєв.

Голова ОДА заявив, що в області вже готуються приймати дітей.

"Чекаємо відповідне рішення Уряду вже наступного тижня і готуємося приймати дітей на оздоровлення!" – зазначив він.

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