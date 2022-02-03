Дитяча істерика: які фрази батьків під забороною і як вгамувати потік сліз

Дитяча істерика може статися коли завгодно, де завгодно і це абсолютно не залежить від характеру малюка або поведінки батьків. Часом така ситуація відбувається раптово, і батьки абсолютно не розуміють, як з нею впоратися. Особливо, якщо це відбувається в людному місці.
Як заспокоїти малюка, які фрази говорити не потрібно, і чому дитина закочує істерику – читайте нижче.
Сльози дитини - це чіткий сигнал, що їй погано. Істерика може статися через те, що малюк втомився, голодний, хоче пити, в туалет або засмутився через якусь покупку.
Справитися зі своїми емоціями діти не в змозі, тому їх неприємні почуття виливаються в банальну істерику. І часто це відбувається саме в людних місцях, оскільки там діти переповнюються емоціями та враженнями найбільше.
Все, що потрібно від батьків – прийти на допомогу, надати підтримку і знайти потрібні слова, щоб заспокоїти малюка.
Психологи рекомендують уникати фрази, які можуть малюка засмутити або образити. Не варто дитину соромити в момент істерики - ефект буде прямо протилежний. І не залякуйте його в такій ситуації – це може викликати невроз і фобії.
Також не варто вдаватися до підкупу і маніпуляцій. Не обіцяйте купити їй дорогу іграшку або щось, що раніше ви вже відмовилися купувати. Це буде мати сумні наслідки й в голові у дитини з'явиться чіткий ланцюг: заревів – все купили.
Не варто говорити такі фрази:
Дитяча істерика накочує дуже швидко, як сніжний ком. І реакція батьків має дуже велике значення. Потрібно показати, що вам дійсно важливо, що з нею відбувається.
Адже маленька біда маленької людини - дуже велика для неї. Батьки повинні зберігати абсолютний спокій і не допускати спалахів агресії.
Психологи радять присісти перед дитиною, щоб опинитися з нею на одному рівні – це встановлює довіру та увагу. Можна малюка обійняти, якщо він дозволяє.
Які фрази можна вживати:
Також поцікавтеся, може малюк хоче пити, їсти, втомився або вийти на свіже повітря.
Є і дуже універсальне питання, яке здатне зупинити багато дитячих істерик.
Проблема, через яку ти плачеш, маленька, середня або велика?
Дитина починає вдумуватися в масштаби своєї проблеми, і плач стихає. Поки вона намагається сформулювати та проаналізувати – обороти істерики йдуть на спад. А це дасть можливість батькові більш осудно обговорити проблему.
Маленьку проблему можна вирішити легко і швидко, у них немає наслідків. Середня зажадає трохи більше часу. А ось велику проблему вирішити буде складніше. І не завжди це доступно, часом можна тільки полегшити.
Крім того, батьки не повинні звертати увагу на реакцію оточуючих. Якщо доставлений комусь дискомфорт - можна вибачитися. Але увага повинна бути зосереджена на дитині.
Пропонуйте компроміси, говоріть про свої почуття і запитуйте про почуття дитини. І при всьому цьому потрібно зберігати спокій і впевненість – дитина швидко відчуває такі речі.
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