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Дитяча істерика: які фрази батьків під забороною і як вгамувати потік сліз

Автор: Анна Шиканова

Дитяча істерика може статися коли завгодно, де завгодно і це абсолютно не залежить від характеру малюка або поведінки батьків. Часом така ситуація відбувається раптово, і батьки абсолютно не розуміють, як з нею впоратися. Особливо, якщо це відбувається в людному місці.

Як заспокоїти малюка, які фрази говорити не потрібно, і чому дитина закочує істерику – читайте нижче.

Чому дитина плаче

Сльози дитини - це чіткий сигнал, що їй погано. Істерика може статися через те, що малюк втомився, голодний, хоче пити, в туалет або засмутився через якусь покупку.

Справитися зі своїми емоціями діти не в змозі, тому їх неприємні почуття виливаються в банальну істерику. І часто це відбувається саме в людних місцях, оскільки там діти переповнюються емоціями та враженнями найбільше.

Все, що потрібно від батьків – прийти на допомогу, надати підтримку і знайти потрібні слова, щоб заспокоїти малюка.

Що не можна говорити дитині під час істерики

Психологи рекомендують уникати фрази, які можуть малюка засмутити або образити. Не варто дитину соромити в момент істерики - ефект буде прямо протилежний. І не залякуйте його в такій ситуації – це може викликати невроз і фобії.

Також не варто вдаватися до підкупу і маніпуляцій. Не обіцяйте купити їй дорогу іграшку або щось, що раніше ви вже відмовилися купувати. Це буде мати сумні наслідки й в голові у дитини з'явиться чіткий ланцюг: заревів – все купили.

Не варто говорити такі фрази:

  • Хлопчики не плачуть
  • Якщо ти зараз же заспокоїшся, то я куплю тобі те, що ти хочеш.
  • Подивися, інші діти себе так не ведуть
  • Ти занадто багато хочеш
  • Ой, яка негарна заплакана дитина
  • Якщо не перестанеш плакати, тебе забере злий дядько (поліцейський, бабайка)

Як зупинити істерику дитини

Дитяча істерика накочує дуже швидко, як сніжний ком. І реакція батьків має дуже велике значення. Потрібно показати, що вам дійсно важливо, що з нею відбувається.

Адже маленька біда маленької людини - дуже велика для неї. Батьки повинні зберігати абсолютний спокій і не допускати спалахів агресії.

Психологи радять присісти перед дитиною, щоб опинитися з нею на одному рівні – це встановлює довіру та увагу. Можна малюка обійняти, якщо він дозволяє.

Які фрази можна вживати:

  • Я розумію, що ти чимось дуже засмучена. А що ми можемо з цим зробити?
  • І що будемо робити далі?
  • Розкажи мені, що саме тебе хвилює
  • Я не відійду від тебе, поки ти так сильно засмучена

Також поцікавтеся, може малюк хоче пити, їсти, втомився або вийти на свіже повітря.

Є і дуже універсальне питання, яке здатне зупинити багато дитячих істерик.

Проблема, через яку ти плачеш, маленька, середня або велика?

Дитина починає вдумуватися в масштаби своєї проблеми, і плач стихає. Поки вона намагається сформулювати та проаналізувати – обороти істерики йдуть на спад. А це дасть можливість батькові більш осудно обговорити проблему.

Маленьку проблему можна вирішити легко і швидко, у них немає наслідків. Середня зажадає трохи більше часу. А ось велику проблему вирішити буде складніше. І не завжди це доступно, часом можна тільки полегшити.

Крім того, батьки не повинні звертати увагу на реакцію оточуючих. Якщо доставлений комусь дискомфорт - можна вибачитися. Але увага повинна бути зосереджена на дитині.

Пропонуйте компроміси, говоріть про свої почуття і запитуйте про почуття дитини. І при всьому цьому потрібно зберігати спокій і впевненість – дитина швидко відчуває такі речі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоністка пояснила, чому маленькі діти стали частіше хворіти на коронавірус.

А також розповідали про те, чи можна годувати грудьми малюка, якщо у мами COVID-19.

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