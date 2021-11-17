У дитсадку Рівного відсторонена непривита вихователька побилася з колегами: спалахнув скандал

За словами спікера патрульної поліції Наталії Кітюк, за пару днів на спецлінію "102" надходило 5 викликів з цього дитсадка "Вишенька" - люди скаржилися на конфлікт, агресивне поводження, пошкодження майна дитячого садка. Одна вихователька поскаржилася, що невакцинована працівниця вдарила її в обличчя.

Представник обласного управління Нацполіції Марія Юстицька додала, що були також скарги від інших працівників садочка.

"У дитсадку були сутички. До поліції звернулись завгосп та діловод дитсадка з заявами про побиття. Люди вказали, що тілесні ушкодження їм нанесла вихователька закладу, яку відсторонили від роботи через вакцинацію", - розповіла вона.

Але і сама відсторонена вихователька звернулася до правоохоронців з такою ж заявою, а побої вона знімала в медзакладі.

Як розповіла завідуюча дитсадком Ірина Кухарчук, одна з їхніх працівниць Галина Олексіївна була попереджена про обмеження - про можливість відсторонення з 8 листопада не щеплених працівників дошкільної освіти - і жінка взяла тиждень відпустки, пише місцеве видання "7 днів".

На початку цього тижня вихователь у супроводі трьох невідомих чоловіків без масок прийшла в садок. Громадяни представитися відмовилися, але заявили, що "прийшли захистити хорошу жіночку".

У Рівному невідомі чоловіки у дитсадку сперечалися з керівницею через відсторонену виховательку (фото: 7dniv.rv.ua)

Кухарчук зазначила, що непрохані візитери поводилися грубо та агресивно, погрожували і розповідали, нібито вона порушує закон і права працівниці. Уходити з садка сторонні не бажали.

"Ми викликали поліцію. Розмова з правоохоронцями нічого не дала. Це все тривало понад 4 години. Через деякий час прийшли ще троє "товаришів" непроханих гостей. Зрештою приїхав ще один екіпаж поліції з юристом, яка переконала їх покинути дитячий заклад", - розповіла завідувачка.

Відео: у Рівненському дитячому садку стався конфлікт через виховательку, яку відсторонили від роботи через відмову вакцинуватися

Поліція кілька разів приїздила у дитсадок вгамовувати пристрасті, що вирували між робітницями (фото: 7dniv.rv.ua)

Наступного дня відсторонена вихователька знову прийшла в садок "на роботу". У кабінеті завідуючої після розмови почалася бійка.

Також в садок підтягнулися деякі громадяни, щоб "підтримати" не щеплену жінку і "визволити" її - нібито її в закладі насильно тримають.

У прес-службі патрульної поліції поінформували, що на місце виїжджали кілька екіпажів. Було три виклики: два про нанесення тілесних ушкоджень, ще один - про загрозу фізичної розправи. Повідомляється, що конфліктували і вихователька і завідуюча. Обидві жінки заявили про побої, а відсторонена працівниця також відправилася до лікарні у травмпункт, щоб "зняти їх сліди".

У Рівному у дитсадку спалахнув скандал (фото: 7dniv.rv.ua)