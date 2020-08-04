Діти живуть у страху: екс-дружина відомого боксера розповіла правду про розлучення

Марина Боржемська і В'ячеслав Узєлков (Фото: big.stb.ua)

Марина Боржемская розповіла, що сталося між нею та її чоловіком, ведучим шоу "Зважені та щасливі"

Марина Боржемська і боксер В'ячеслав Узєлков розлучилися два роки тому. Одна з найбільш зразкових пар раптово розійшлася. На фотографіях в соціальних мережах вони завжди виглядали щасливими, діти посміхалися. Боржемська довгий час зберігала мовчання про причини розлучення, але нещодавно вона розповіла, що сталося.

Марина Боржемська познайомилася з В'ячеславом Узєлковим під час навчання в інституті. Вона була на першому курсі, він на другому. Вони зустрілися по дорозі в бібліотеку і відтоді не розлучалися. Телезіркою вона не планувала ставати й вийшовши заміж забезпечувала надійний тил своєму чоловікові, який в той час подавав надії. Вона стала його дружиною, менеджером і берегинею вогнища. Про це пише "20 хвилин".

Пара хотіла дітей, але тут їх спіткала невдача. Узєлкови не здавалися і після невдалих спроб спочатку народився син Роберт, а потім донька Олівія. В'ячеслав став зіркою, спочатку, як спортсмен, потім на танцювальному шоу. У 2010 він програв титульний бій, у 2012 після інсульту змушений був закінчити спортивну кар'єру. Узєлков став активно зніматися в шоу, а у 2016 вони разом з дружиною склали чудовий дует у шоу "Зважені та щасливі".

У 2018 році, після 8 фіналу сезону, пара раптово повідомила про розлучення. Марина пішла від чоловіка, залишила все майно і не подавала на аліменти. В інтерв'ю для "Вечеря з Дороті" вона розповіла, що з київської квартири вона разом з дітьми тікала вночі, без речей. За півтора року вона там була кілька разів – забрати документи, які в ніч втечі забула. Про те, що їй довелося пережити, Марина розповідати не захотіла.

"Є речі, які не виносять загалом, це може потягнути непередбачувані наслідки. Я не хочу, щоб Слава пережив насильство, а воно точно буде, якщо я розповім, тому що люди не простять йому це. Скажу так, що я і мої діти по цей час не можуть забути, що сталося при Олівії. Це те, що в першу чергу завдало травму дітям. А я доросла, я з цим справлюся. Після проєкту я відразу поїхала до батьків у Вінницю. Так, у чому був, у тому і їхала. Все інше – я залишила в минулому", - розповіла Боржемська.

Спочатку вона разом з донькою попросилася пожити в будиночку на проєкті. Вона зателефонувала організаторам і їй виділили кімнату. Чоловік після від'їзду змінив код сигналізації у квартирі й не говорить його навіть дітям. Рахунки на квартиру досі приходять Марині, а вона зібрала документи та хоче переоформити її швидше на Узєлкова.

"Я забрала документи на квартиру і хочу переоформити її на Славу. Я до цього часу оплачую житло, тому що воно на мені. А я не хочу цього, я хочу від нього позбавитися. Якщо Слава вважає, що це його квартира, значить вона його. Зараз це не вдається зробити, він хоче зустрітися зі мною наодинці, а я відмовляюся. Я хочу з ним зустрітися при адвокаті або нотаріусі. Боюся я його? Так. Я його боюся. Я не хочу бачитися з ним наодинці. Діти теж просять, щоб я з ним не зустрічалася. У Олівії був день народження, і, коли ми приїхали в будинок моїх батьків, а там стояла машина Слави, вона дуже злякалася. Просила мене туди не йти, через те, що там батько", - додала Боржемська.

Поступитися квартирою дружині та дітям Узєлков відмовився і пояснив це тим, що все життя отримував в голову заради цієї квартири. Він пропонував їм жити разом, але в різних кімнатах, але з цього нічого не вийшло.

"Від такого спільного життя страждаю я, страждають діти, вони живуть в страху і не відчувають себе вільними. Навіщо це нам?" – зізналася Марина.

Вона зазначила, що Узєлков – людина з вибуховим характером, він може образити абсолютно незнайому людину. Людям здається, усміхненим і хорошим, але за словами його ексдружини, це образ, який він грає для публіки.

"Всі не раз бачили гидоту, яку він пише про мене в соцмережах, а це вже показує, що він за людина. Хоч би що там було, я народила йому двох прекрасних дітей, була поруч зі студентських років. Він зі мною досяг успіху, став чемпіоном, я постійно змушувала ходити в зал, тренуватися, працювати над собою. Завжди його підтримувала і була поруч в моменти радості та бідності", - розповіла Боржемська.

З дітьми він бачиться рідко, іноді заради фотографій в соціальних мережах. В їх житті він майже не бере участь, фінансово допомагати теж не хоче і висуває умови, що буде давати гроші, якщо вони будуть з ним спілкуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-"ВІА Гра" виходить заміж за спортсмена, якого забрала у дружини та маленького сина.