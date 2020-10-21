У ДТП в Харкові загинув підполковник ДСНС з 15-річною дочкою: рятувальники зробили заяву

ДТП у Харкові (колаж РБК-Україна)

ДСНС розшукує свідків страшної аварії з двома загиблими

У Харкові сталася смертельна ДТП, в якій загинув 41-річний підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Азаренков і його дочка Анастасія Азаренкова. Страшна аварія сталася вранці на Окружній в районі Екопарку.

Зараз рятувальники намагаються розшукати свідків дорожньої катастрофи з двома загиблими. Про це 21 жовтня передали в прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зазначається, що Азаренков був за кермом Daewoo Lanos чорного кольору. Він їхав з 15-річною дочкою з Липців у Харків на роботу.

Авто практично проїхало міст в сторону Олексіївки, і тоді в легковик врізався позашляховик.

За попередніми даними поліції, в позашляховику знаходилися 2 молодиків, які були в нетверезому стані.

Тепер рятувальники просять водіїв, які проїжджали по цьому відрізку дороги у часовий період з 6:30 до 7:30 надати записи з відеореєстраторів машин, щоб вдалося з'ясувати деталі події.

У ДСНС закликають передати інформацію за номерами "101", "112" або поліції.

У Харкові в ДТП загинули Дмитро Азаренков і його 15-річна дочка Анастасія (фото: dsns.gov.ua)

Раніше сьогодні в поліції заявили, що у Харкові в ДТП загинули 41-річний чоловік і 15-річна дівчинка - аварія сталася близько 6:40 ранку поблизу перехрестя автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Білгород. В іншому авто (Toyota) знаходилися двоє чоловіків 21 та 19 років. Вони не постраждали та від госпіталізації відмовилися.

Також ми писали про те, що у Харкові авто розчавило маленьких братів-близнюків - дітей збили на пішохідному переході, і малюки отримали досить серйозні травми і тепер потребують дорогого лікування.