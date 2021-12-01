Щоб діти стріляли: у Кривому Розі батьки скинулися на пістолет Макарова для школи

У Кривому Розі Дніпропетровської області батьки вирішили виділити кошти для школи на придбання пневматичного пістолета Макарова, щоб діти навчилися стріляти.

Про це повідомляється на сторінці Покровського ліцею Криворізької міськради в Facebook .

"Підтримка батьківського товариства нашого ліцею триває. З метою якісного проведення занять з предмету "Захист України" та практичного відточування юнаків та дівчат майстерності зі стрільби, з урахуванням побажань ліцеїстів, чергове придбання пневматичної зброї, а саме, пістолета "Макаров", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в полтавській колонії померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років позбавлення волі за вбивство 64-річного інструктора тиру з вогнепальної зброї.

Вбивство чоловіка сталося пару років тому, коли Вероніці було 18 років. У той фатальний день вона посварилася з хлопцем і пішла постріляти в тир, щоб зняти стрес.

Спочатку вона стріляла з пістолета Глок, потім взяла автомат АК-74, а після - пістолет Марголіна, який і став знаряддям вбивства.

Ми також писали про те, що в метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок. У підземці конфлікт стався між колишнім співробітником податкової поліції і групою студентів.