Діти рідко хворіють коронавірусом: лікарі розвіяли черговий міф

Коронавірус в Україні вражає не тільки дорослих, але і дітей. Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок зараження COVID-19 та 32 випадки летального результату, викликаного загостренням хронічних захворювань на тлі вірусної інфекції. Разом з тим, коронавірусом хворіють і діти, і для них зараження – найнебезпечніше. Діти переносять коронавірус практично безсимптомно, тому є переносниками захворювання, яких виявити досить складно.

5 квітня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про підтвердження за добу коронавіруса у 12 дітей. У ЗМІ нерідко публікувався міф про те, що діти менше схильні до зараження коронавірусом. Лікар-інфекціоніст вирішив розвіяти цей міф.

"Вони не хворіють рідше, але, на щастя, легше, ніж дорослі. Це факт. І цілком імовірно, що це пов'язано з нюансами формування респіраторної системи у дітей. А найважчий удар коронавірусна інфекція завдає старшому поколінню. Багато в чому через "букет" супутніх захворювань. Цукровий діабет, бронхіальна астма, ниркова або легенева недостатність, ослаблений імунітет - все це в поєднанні з коронавірусом часто призводить до важкого перебігу хвороби, пневмонії та несприятливого прогнозу", - доводить лікар.

Також інший лікар розповів, чому безсимптомну форму коронавірусної хвороби не лікують.

"При безсимптомному і нетяжкому перебігу COVID-19 організм справляється з інфекцією сам за рахунок формування специфічного імунітету", - заявив медик.

Нагадаємо, що раніше експерт розповів про ефективність захисту від коронавіруса.