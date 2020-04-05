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За добу в Україні коронавірусом заразилися 12 дітей, - Ляшко

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 11:27
За добу в Україні коронавірусом заразилися 12 дітей, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У цілому зафіксовано 156 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 12 дітей, у цілому зафіксовано 156 нових випадків COVID-19. Про це на брифінгу в неділю повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ніхто з потерпілих не перебуває у важкому стані.

"За минулу добу в Україні було зафіксовано 156 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою, з них 12 - у дітей. Госпіталізовано 55 осіб. Жоден з них не перебуває у важкому стані й не підключений до апаратів штучної вентиляції легенів", - повідомив Ляшко.

За словами Ляшка, за добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Києві (30 випадків), Тернопільської області (25 випадків) і в Кіровоградській області (18).

"Якщо ми подивимося, за який час країни проходять статистику від 100 до 1200, як у нас сьогодні, то Італія цей шлях пройшла за 6 днів, Іспанія за 7 днів, США за 8 днів, Україна - за 9 днів", - зазначив Ляшко.

Підтверджені випадки коронавірусу є в кожній області, крім Миколаївської.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.

У всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, загинули 64 774 заражених, а вилікувались - 246 893 людини.

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