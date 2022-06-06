Діти повинні знати, що росіяни - вороги: історія родини з-під Києва, яка дивом врятувалася з пекла

Село Загальці знаходиться в Бородянському районі, трохи далі самої Бородянки та Катюжанки та інших населених пунктів, де окупанти скоювали страшні злочини. До війни в Загальцях проживало трохи понад 2 тисяч осіб. І серед них - Софія, її син Матвійко та інші родичі.

24 лютого Софія була на нічній зміні, і о 6 ранку почула перші вибухи в Ворзелі. Вона швидко зібрала речі та побігла додому. З електричок вже людей висаджували, але додому вона дісталася.

У селищі спочатку було відносно тихо, а з перших днів березня вже вибухи були чутні чітко. До 7 березня обстрілювали тільки Бородянку, а потім рушили до Загальців. Софія розповідає, російські військові просто обстрілювали село - дитячий садок і добре, що там не було дітей.

8 березня вона виїхала до мами та дітей. І ще не доїхавши до них, почула вибухи. Рідних застала вже в погребі. Мама відмовлялася їхати - мовляв, є де сховатися, пересиджу. А потім почали брати штурмом. Поруч з будинком - яма від снаряда, у сусідів всі вікна повилітали.

Софія, Фото: Катерина Лащикова / Суспільне

Сестра і кума стали вдовами

"Гриміло і вдень, і вночі. Ми постійно в погребі. Нарешті зважилися виїхати. Першими поїхали кум, зять і сусід - в їх машину потрапив снаряд. Відразу три людини загинуло, сестра і кума стали вдовами.

Після цього думали далі ховатися в погребі, але врешті-решт Поїхали з нашими київськими друзями. Була у нас ще така зупинка біля Житомира - на все життя запам'ятається. Метрах в 150 впала бомба. Яма була така, що чотири маршрутки в неї б помістилися", - розповідає Софія.

Вона вивезла сина в безпечне місце. Їй допомогли, підтримали, забезпечили найнеобхіднішим і добре до неї ставляться. Але Софія все одно хоче додому і відчуває себе в гостях.

Собак стріляли та все виносили

Відразу після від'їзду Софії та її рідних село потрапило в окупацію. Чоловіків ловили, забирали телефони, били. Окупанти заборонили ходити селом і взагалі виходити на вулицю.

Село навколо замінували. Тих, хто намагався евакуюватися, обстрілювали. Перші три машини розірвало, у четвертій жінка загинула, інших поранило.

У село спочатку зайшли молоді хлопці, 18-22 років, а потім пройшла ротація й окупанти змінилися на дорослих і досвідчених чоловіків.

"Те, що говорять про мародерство - правда. Собак постріляли, у людей з хат виносили харчи, техніку. Потім почали руйнувати все підряд. Мені відео надіслали: села повністю немає. Бородянський район дуже постраждав.

Мені приклад наводили: над трасою впритул хати росіяни просто направляють дуло танка, і все зносять. Був там на той момент хтось чи ні, їх не цікавило", - розповідає жінка.

Вона додала, що і місцеві там теж біди наробили - алкаші за горілку здавали тероборону і доносили, де люди ховаються.

Рідних у РФ більше немає

У Софії в Росії був дядько, він навіть приїжджав колись в село. Але зараз зв'язок з ним вона не підтримує. І надії на відновлення немає.

"Я не прощу, у мене немає вже рідних там. Я батькові сказала це, він підтримав. Ніхто не буде спілкуватися. Вони зазомбовані. Ми їм пояснювали, що у нас жахи, дітей вбивають. А вони нам про навчання, про фейки, про те, що у них Макдональдси закрили й вони "голодують" через нас", - додає Софія.

До війни її позиція була м'якше, через те, що там була рідня. Але зараз прийшло розуміння, що "братський народ" вбиває українців з 2014 року.

Матвій, Фото: Катерина Лащикова / Суспільне

Боюся за дітей

Софія зізнається, що боїться за дітей. П'ятирічний Матвій був бойовим хлопцем, а зараз лякається всього, реагує на звуки. Трохи що - в сльози, проситься на руки, щоб пошкодували. Тільки недавно став засипати спокійно.

Сам Матвій зізнається, що боїться, коли стріляють і Путіна.

Мама Матвія вважає, що з дітьми потрібно говорити про війну, як з дорослими. П'ятирічному звичайно ж складно пояснити, що відбувається.

"Війна - річ страшна і складна, і в розмовах з дітьми не варто обходити, замовчувати що-небудь просто з міркувань безпеки. Так, я могла сказати неправду: наприклад, говорила, що стріляють не вороги, а наші - щоб малим не було так страшно.

Але в іншому пояснювала: що йде війна, що, на жаль, нам зараз не все дозволено, що ми не можемо піти прогулятися або на гойдалки, бо я не знаю, що там погані дядьки наставили. Показувала фото з іграшками на вулиці, які можуть вибухнути", - пояснює жінка.

Вона зазначила, що дітям потрібно говорити, хто саме на нас напав.

"Матвій навіть заявив, що піде воювати з росіянами. Але разом з тим малі усвідомлюють, що і там не всі однакові. Дивляться, наприклад, ТікТок. А там відомий артист з Росії, і він розповідає, що в Україні дійсно вбивають, і йому соромно.

Зараз, на мій погляд, діти повинні знати, що росіяни - вороги, вони в нас стріляють. Зараз це просто питання безпеки", - резюмувала Софія.