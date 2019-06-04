Діти будуть вчитися за його книгами: пішов з життя легендарний журналіст

Іван Мащенко, легенда української журналістики, пішов з життя 2 червня на 80-му році життя. Про смерть Івана Гавриловича повідомили його родичі в Facebook.

Офіційна причина смерті тележурналіста і дослідника історії українського телебачення поки що не відома.

Іван Мащенко народився 24 листопада 1938 року в селі Нікольське Запорізької області. Професійну діяльність він почав в Криму, де працював на радіо і в газетах.

Довгий час Іван Гаврилович очолював Запорізьке обласне телебачення, а потім працював у Державному комітеті з радіомовлення і телебачення в Києві.

Помер Іван Мащенко (скрін: facebook.com/olena.zakhidna)

Він став автором кількох книг, за якими навчаються студенти у профільних вузах. Серед них - "Телебачення прямого ефіру", "Глобальне телебачення", "Українське телебачення: штрихи до портрета" і інші.

Крім того, Іван Гаврилович доклав чимало зусиль до законодавства в області журналістики - розробляв проект Закону "Про телебачення і радіомовлення", а також ще шість закнопроектов про засоби масової інформації.

Зазначимо, що саме його дослідження лягли в основу утвердження "Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку" 16 листопада. Саме Мащенко у своїх наукових дослідженнях з'ясував, що у цей день 1924 року у Харкові вийшла в ефір перша програма Українського радіо.

У 2003 році Мащенко Іван Гаврилович був нагороджений Національною премією "Телетріумф" у номінації "За внесок у розвиток українського телебачення".

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким через смерть Івана Гавриловича.

Дуже шкода! Великий професіонал і хороша людина.Телевізійна брила. Світла пам'ять.

Унікальна Людина... Сумую.

Боже, Оленка, яка трагічна новина... Прекрасна людина і справжній професіонал. Співчуваю вашій родині. Світла пам'ять...

Прийміть щирі співчуття. Світла пам'ять.

Помер Іван Мащенко (скрін: facebook.com/olena.zakhidna)

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До речі, в Сумах суд повернув у СІЗО вбивцю, якого раніше відпустив, оскільки родичі загиблих від рук його дівчат погрожували його лінчувати.