Не тримайте ці речі в будинку: вони притягують неприємності і хвороби

У наших будинках часто накопичуються речі, якими ми вже давно не користуємося або ті, з якими нам складно розлучитися. Вони можуть зберігати спогади про приємні моменти або людей, яких вже дано з нами немає. Однак серед таких речей можуть бути такі, які притягують біди та негатив.

Які речі не можна зберігати вдома і чому з ними потрібно негайно розлучитися – читайте в матеріалі нижче.

Якщо у вас давно все падає з рук, а неприємності ходять одна за одною – прийшов час переглянути завали у своєму будинку. Часто в бідах винна не сама людина або обставини, а енергетика, яка зосереджена навколо.

Розбите дзеркало або скло

Невеликі тріщини або осколки, скол по краях – все це може перетворити позитивну енергію на ваших речах в негативну і притягувати неприємності. Позбавтеся якомога швидше від усіх розбитих речей у вашому домі.

Зношений одяг

У кожній шафі є речі, які викинути шкода, носити вже неможливо через її зовнішній вигляд. Викидайте такі речі без жалю, через те, що вони можуть принести проблеми зі здоров'ям або в сім'ї. У цих речах накопичується негатив роками. Це стосується і старого взуття, особливо капці.

Сміття в кишенях, сумках і гаманцях

Фантики, чеки, папірці, старі записки – все це притягує негатив і безлад в житті. Любителі таких звалищ отримують в житті плутанину в справах і постійні невдачі.

Неробоча техніка

Не тримайте в будинку прилади, які вже неможливо полагодити. Ці речі здатні блокувати ваш розвиток. Позбувшись від них, ви приберете зі свого життя зайвий негатив і звільніть місце в будинку.

Речі небіжчиків

Ми любимо залишати речі дорогих нам людей на пам'ять, але робити цього не варто. Ці речі можуть бути наскрізь просякнуті негативною енергетикою. Варто відзначити, що постійне зберігання в будинку речей померлих людей можуть сильно погіршити ваше здоров'я.

Поламаний годинник

Не тримайте в будинку годинник зі стрілками, що зупинилися. Вони гальмують ваш рух вперед і можуть принести неприємності. Якщо годинник зупинився у вас на очах – не запам'ятовуйте час, на ніч занурте їх у воду, а вранці викиньте. Можна розібрати на запчастини та роздати.

Порожні пляшки

Такі пляшки символізують порожнечу в будинку і призводять до падіння фінансових потоків і енергії. Якщо є така можливість - здайте цю тару за будь-якою символічною ціною і, таким чином ви поміняєте негативну енергетику на позитивну.

Фотографії та плівки з дефектами

Старі фотографії не завжди давали хорошу і чітку картинку. Якщо на фотографії є ви або ваші близькі, а на знімку – дефект, то зберігайте її тільки в альбомі. Вішати такі фото на стіну або тримати в рамці – не можна. Вважається, що такі знімки притягують погану енергетику і хвороби.

Подарунки від неприємних людей

Якщо у вас є вдома даремні подарунки від неприємних вам людей - позбудьтеся від них якомога швидше. Не варто ці речі довго тримати не тільки в будинку, але і в руках. Ви можете прийняти той негатив, яким його наділив дарувальник.

Мушля

Ви будете здивовані, але всі ці красиві черепашки в якості сувеніра з моря - негативні речі. Це будинок загиблого молюска, і він притягує негативну енергію. Постарайтеся позбутися від мушлі швидше.

Старий віник

На віниках накопичується бруд і негативна енергетика, тому їх потрібно регулярно міняти, а старий викидати без жалю. Він може нести хвороби та негатив.

Статуетки, риби та квіти

Статуї голуба, ворони, сороки, орла і лелеки – принесуть нещастя. Статуетка слона з опущеним хоботом - символ зневіри та стресу. Скульптура собаки або лева в сидячій позі та з відкритим ротом – до нещасть. Зображення риб притягують злодіїв. Роги тварин - до хвороб і втрати близьких. Гіпсові фігурки - послаблюють волю. Сухі букети - притягують хвороби.