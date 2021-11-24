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Тримайте найпростіший спосіб приготування яєць пашот: виходить у всіх!

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Середа 24 листопада 2021 18:21
Тримайте найпростіший спосіб приготування яєць пашот: виходить у всіх! Фото: простий рецепт яєць пашот (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця пашот - це ідеальний сніданок. А якщо ще покласти їх на тост з авокадо - це захват для будь-якого гурмана. Але не у всіх виходить приготувати яйця таким способом. Тепер проблема вирішена! Адже приготування цієї страви тепер буде ну дуже простим.

Ідеальним способом зробити яйця пашот до сніданку поділився блогер caughtsnackin у TikTok.

Більше не треба лити оцет у воду і обертати ложкою круговими рухами. Ні. Все набагато простіше.

Як зробити яйця пашот

Отже, все, що вам потрібно - це яйця, каструля і ополоник.

Насамперед поставте каструлю з водою на плиту і доведіть її до кипіння. Візьміть ополоник і розбийте в нього яйце. Повільно опускайте ополоник з яйцем в воду. Воно повинно варитися в ополонику. Готовність продукту ви побачите відразу, це означає, що пора його виймати з каструлі.

Дивіться відео і пробуйте приготувати!

@caughtsnackin

This poached egg hack will change your brunch game!

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