Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой

В Украине уже начинается сезон активного солнца, поэтому следует защищать свою кожу от негативного воздействия светила. Ведь загар - это не о здоровье, а об увеличении рисков различных доброкачественных и злокачественных новообразований, поэтому защита обязательная.
Дерматолог Виктория Ахтарния рассказала для читателей Styler, как правильно выбирать солнцезащитный крем летом для взрослых и детей.
Специалисты выделяют три типа:
Солнцезащитные средства имеют специальные фильтры, которые поглощают излучение и превращают его в тепло или вообще отражают.
Фильтры бывают:
Кроме того, могут быть и комбинации этих фильтров.
Известно, что солнце способствует выработке витамина D. Однако врач отмечает, что вместе с тем солнечные лучи могут провоцировать появление разнообразных новообразований: как доброкачественных, так и злокачественных.
Поэтому следует заботиться о защите вашей кожи.
Солнце может оказать негативное влияние на человеческую кожу (фото: Freepik)
В первую очередь дерматолог советует обращать внимание на маркировку солнцезащитного крема. На упаковке должно быть указано на защиту от UVA-, UVB-лучей.
Будет хорошо, если он будет обладать водостойкими свойствами.
Если вы собираетесь на длительную прогулку под солнцем или на пляж, возьмите солнцезащитный крем с собой. Его слой необходимо обновлять каждые 2-3 часа.
При этом наносить крем нужно, не размазывая по коже, а словно "вбивая" его в кожу.
SPF крем должен быть последним слоем ухода для лица, если вы используете что-то еще.
Кроме того, не забывайте смывать крем после прихода домой.
По словам дерматолога, детям также очень важно защищать кожу от солнца, ведь она более чувствительна и уязвима.
Для детей в возрасте до двух лет лучше выбирать солнцезащитный крем с органическими фильтрами. Они работают только на поверхности кожи и не проникают внутрь.
А вот солнцезащитные кремы с химическими фильтрами проникают в кожу, где превращают солнечное излучение в тепло. Поэтому такие средства лучше использовать после наступления 2-3 лет.
Примеры солнцезащитных кремов для детей (фото предоставлены врачом)
Идеально, когда нет в составе ароматизаторов, отдушек, экстрактов растений и т.д. Виктория отмечает, что это особенно актуально для детей с атопическим дерматитом.
Медик отмечает, что кроме крема, следует помнить о головных уборах и одежде, которая будет отражать солнечные лучи. Кстати, доказано, что красный и синий цвета справятся с этим гораздо лучше, чем белый цвет.
К тому же следует избегать прогулок на солнце в обед, когда излучение достигает своего пика.
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