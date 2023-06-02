Дерматолог рассказала, как выбирать солнцезащитный крем, чтобы кожа всегда оставалась здоровой

Каким бывает ультрафиолетовое излучение

Специалисты выделяют три типа:

UVC - не проникают в поверхность земли, поэтому опасности не представляют.

UVB (длина волны 290-320 нм) - 5% достигают земли. Это излучение провоцирует ожоги на коже, воспаление, гиперпигментацию и стимулирует канцерогенез.

UVA - это остальные 95%. Они вызывают фотостарение и оказывают влияние на канцерогенез.

Солнцезащитные средства имеют специальные фильтры, которые поглощают излучение и превращают его в тепло или вообще отражают.

Фильтры бывают:

органическими. Они поглощают УФО и превращают в тепло.

неорганическими. Они отражают и рассеивают УФО.

Кроме того, могут быть и комбинации этих фильтров.

Почему солнце может быть вредным

Известно, что солнце способствует выработке витамина D. Однако врач отмечает, что вместе с тем солнечные лучи могут провоцировать появление разнообразных новообразований: как доброкачественных, так и злокачественных.

Поэтому следует заботиться о защите вашей кожи.

Солнце может оказать негативное влияние на человеческую кожу (фото: Freepik)

На что обращать внимание при выборе крема

В первую очередь дерматолог советует обращать внимание на маркировку солнцезащитного крема. На упаковке должно быть указано на защиту от UVA-, UVB-лучей.

Будет хорошо, если он будет обладать водостойкими свойствами.

Если вы собираетесь на длительную прогулку под солнцем или на пляж, возьмите солнцезащитный крем с собой. Его слой необходимо обновлять каждые 2-3 часа.

При этом наносить крем нужно, не размазывая по коже, а словно "вбивая" его в кожу.

SPF крем должен быть последним слоем ухода для лица, если вы используете что-то еще.

Кроме того, не забывайте смывать крем после прихода домой.

Как выбирать крем для маленького ребенка

По словам дерматолога, детям также очень важно защищать кожу от солнца, ведь она более чувствительна и уязвима.

Для детей в возрасте до двух лет лучше выбирать солнцезащитный крем с органическими фильтрами. Они работают только на поверхности кожи и не проникают внутрь.

А вот солнцезащитные кремы с химическими фильтрами проникают в кожу, где превращают солнечное излучение в тепло. Поэтому такие средства лучше использовать после наступления 2-3 лет.

Примеры солнцезащитных кремов для детей (фото предоставлены врачом)

Идеально, когда нет в составе ароматизаторов, отдушек, экстрактов растений и т.д. Виктория отмечает, что это особенно актуально для детей с атопическим дерматитом.

Есть ли другие методы защиты

Медик отмечает, что кроме крема, следует помнить о головных уборах и одежде, которая будет отражать солнечные лучи. Кстати, доказано, что красный и синий цвета справятся с этим гораздо лучше, чем белый цвет.

К тому же следует избегать прогулок на солнце в обед, когда излучение достигает своего пика.