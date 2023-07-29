Дерматолог рассказала, почему никогда нельзя сдирать обгоревшую на солнце кожу

После отдыха на пляже кожа может сильно покраснеть или покрыться волдырями. Все потому, что заработать солнечный ожог просто - достаточно немного больше дозволенного побыть на пляже и не использовать солнцезащитные средства. Однако категорически запрещается прикасаться к обгоревшей коже.

Об этом пишет Express.

Почему нельзя сдирать кожу

Дерматолог Натали Курсио рассказала, что сдирая кожу, можно нарушить процесс ее естественного обновления и вызвать проникновение инфекций.

В частности, шелушение кожи может возникнуть вследствие солнечных ожогов первой и второй ступени. Это происходит после того, как защитные силы организма не справляются с избыточным воздействием ультрафиолетового света.

Солнечные ожоги первой степени болезненны на ощупь, но поражают только эпидермис, внешний слой кожи. Во время ожога второй ступеней на коже появляются отеки и волдыри. При обоих типах кожа может начать шелушиться - это признак, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток.

Эксперт говорит, при таком процессе происходит образования нового слоя кожи. Сдирая кожу раньше, чем она готова к отторжению, можно помешать процессу обновления.

Тогда в кожу могут проникнуть всевозможные инфекции. Кроме того, возрастает риск появления неровного тона, рубцов и волдырей.

В такой ситуации важно ничего не трогать, а позволить мертвой коже отслаиваться самостоятельно. Можно увлажнить ее гелем на основе алоэ вера.

Шелушение обычно прекращается, когда ожог заживает - примерно через семь дней для легких ожогов.

Как защитить кожу

Используйте солнцезащитные средства. Выбирайте кремы с 30-50 SPF защитой. Не забывайте наносить крем за 30 минут до выхода на улицу. Обновляйте каждые 2 часа.

Избегайте солнца с 12:00 до 16:00. В этот период солнечные лучи находятся на пике активности. Здоровый и хороший загар вы получите только в безопасные часы.

Слишком много солнца вредит коже - прячьтесь под зонтик или идите внутрь помещения.

Избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами, выбирайте место, где есть тень, помните, что чем ближе вода, тем интенсивнее загар.

Также важно пить больше жидкости (не слишком холодной). Не используйте дезодорант и духи перед походом на пляж.

После пляжа примите душ и намажьтесь лосьоном после загара.

Избегайте средств для усиления загара. Принцип их действия - это усиление выработки меланина, чтобы кожа потемнела быстрее.