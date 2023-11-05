Дерматолог объяснила, чем опасна меланома

Что такое меланома и как ее распознать

Меланома - это новообразование, которое развивается из пигментных клеток, продуцирующих меланин. Но далеко не всегда родинки и пигментные пятна могут приводить к раку.

По словам Наталии, нужно раз в год обращаться на профилактическую дерматоскопию, которая показана всем. Но каких-либо конкретных признаков для определения меланомы не существует.

Но есть такое правило для пациентов "ABCDE".

А - асимметрия

B - края

С - цвет

D - диаметр свыше 6 миллиметров

E - резкий рост.

Эти признаки обычно характеризуют меланомы не на первых стадиях. Поэтому для врачей такой метод не является возможностью распознать меланому на ранних стадиях.

Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)

"Лучше ходить раз в год на дерматоскопию, это обычно более информативно, когда мы смотрим специальным прибором, если это ручной, он увеличивает вид на Х10, а если цифровой аппарат, то это Х100-Х200. Есть определенные структурные признаки, позволяющие нам возможность заподозрить какое злокачественное кожное новообразование на ранних стадиях", - делится опытом дерматолог.

Меланома это наследственность или приобретенное явление

Дерматолог перечислила несколько факторов, влияющих на появление меланомы и добавила, что наследственность играет роль и является фактором развития меланомы.

если более 50 родинок на теле, это уже является одним из отягощающих факторов, что некая склонность к возникновению злокачественных новообразований больше.

если у близких родственников было какое-то злокачественное новообразование - это тоже плюс склонность к возникновению меланомы.

если уже были какие-то злокачественные новообразования, например, базалиома - это тоже рак кожи, то риск возникновения меланомы больше.

Но есть еще один фактор появления меланомы, и, к счастью, на него мы можем влиять. Это ультрафиолет. Меланома может спровоцировать длительное пребывание на солнце, солнечные ожоги.

По словам дерматолога, ожоги в детском возрасте являются наибольшим риском для проявления меланомы во взрослом возрасте.

Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)

Насколько опасна меланома

"Меланома - это не самый частый рак кожи, который случается, но он наиболее злокачественный, самый опасный, потому что меланома дает метастазы во все органы, во все системы", - отметила врач.

Однако, если ее обнаруживают на ранних стадиях, то для лечения достаточно хирургического вмешательства. Это называется "Melanoma In Situ". Здесь достаточно вырезать ее и отправить на исследование, чтобы наблюдать.

Но если меланому находят по правилу "ABCDE", когда она уже достаточно клинически видна - это означает, что глубина ее роста внутрь тоже достаточно значительна и выше риск метастазов. В таком случае могут быть применены разные виды лечения, как хирургия, так и химиотерапия.