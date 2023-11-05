Дерматолог объяснила, чем опасна меланома

Наличие меланомы довольно часто беспокоит людей, но иногда ее присутствие на теле никак не влияет на качество жизни. А некоторые даже не подозревают о ее существовании, но потом это перерастает в рак.
О том, какую опасность для человека представляет меланома, как ее распознать и что делать в случае опасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на комментарий дерматолога Натальи Ильчук для блога о здоровье в Instagram и на YouTube "Здоровый разговор".
Меланома - это новообразование, которое развивается из пигментных клеток, продуцирующих меланин. Но далеко не всегда родинки и пигментные пятна могут приводить к раку.
По словам Наталии, нужно раз в год обращаться на профилактическую дерматоскопию, которая показана всем. Но каких-либо конкретных признаков для определения меланомы не существует.
Но есть такое правило для пациентов "ABCDE".
Эти признаки обычно характеризуют меланомы не на первых стадиях. Поэтому для врачей такой метод не является возможностью распознать меланому на ранних стадиях.
Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)
"Лучше ходить раз в год на дерматоскопию, это обычно более информативно, когда мы смотрим специальным прибором, если это ручной, он увеличивает вид на Х10, а если цифровой аппарат, то это Х100-Х200. Есть определенные структурные признаки, позволяющие нам возможность заподозрить какое злокачественное кожное новообразование на ранних стадиях", - делится опытом дерматолог.
Дерматолог перечислила несколько факторов, влияющих на появление меланомы и добавила, что наследственность играет роль и является фактором развития меланомы.
Но есть еще один фактор появления меланомы, и, к счастью, на него мы можем влиять. Это ультрафиолет. Меланома может спровоцировать длительное пребывание на солнце, солнечные ожоги.
По словам дерматолога, ожоги в детском возрасте являются наибольшим риском для проявления меланомы во взрослом возрасте.
Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)
"Меланома - это не самый частый рак кожи, который случается, но он наиболее злокачественный, самый опасный, потому что меланома дает метастазы во все органы, во все системы", - отметила врач.
Однако, если ее обнаруживают на ранних стадиях, то для лечения достаточно хирургического вмешательства. Это называется "Melanoma In Situ". Здесь достаточно вырезать ее и отправить на исследование, чтобы наблюдать.
Но если меланому находят по правилу "ABCDE", когда она уже достаточно клинически видна - это означает, что глубина ее роста внутрь тоже достаточно значительна и выше риск метастазов. В таком случае могут быть применены разные виды лечения, как хирургия, так и химиотерапия.
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