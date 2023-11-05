RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дерматолог объяснила, чем опасна меланома

Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Наличие меланомы довольно часто беспокоит людей, но иногда ее присутствие на теле никак не влияет на качество жизни. А некоторые даже не подозревают о ее существовании, но потом это перерастает в рак.

О том, какую опасность для человека представляет меланома, как ее распознать и что делать в случае опасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на комментарий дерматолога Натальи Ильчук для блога о здоровье в Instagram и на YouTube "Здоровый разговор".

Что такое меланома и как ее распознать

Меланома - это новообразование, которое развивается из пигментных клеток, продуцирующих меланин. Но далеко не всегда родинки и пигментные пятна могут приводить к раку.

По словам Наталии, нужно раз в год обращаться на профилактическую дерматоскопию, которая показана всем. Но каких-либо конкретных признаков для определения меланомы не существует.

Но есть такое правило для пациентов "ABCDE".

  • А - асимметрия
  • B - края
  • С - цвет
  • D - диаметр свыше 6 миллиметров
  • E - резкий рост.

Эти признаки обычно характеризуют меланомы не на первых стадиях. Поэтому для врачей такой метод не является возможностью распознать меланому на ранних стадиях.

Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)

"Лучше ходить раз в год на дерматоскопию, это обычно более информативно, когда мы смотрим специальным прибором, если это ручной, он увеличивает вид на Х10, а если цифровой аппарат, то это Х100-Х200. Есть определенные структурные признаки, позволяющие нам возможность заподозрить какое злокачественное кожное новообразование на ранних стадиях", - делится опытом дерматолог.

Меланома это наследственность или приобретенное явление

Дерматолог перечислила несколько факторов, влияющих на появление меланомы и добавила, что наследственность играет роль и является фактором развития меланомы.

  • если более 50 родинок на теле, это уже является одним из отягощающих факторов, что некая склонность к возникновению злокачественных новообразований больше.
  • если у близких родственников было какое-то злокачественное новообразование - это тоже плюс склонность к возникновению меланомы.
  • если уже были какие-то злокачественные новообразования, например, базалиома - это тоже рак кожи, то риск возникновения меланомы больше.

Но есть еще один фактор появления меланомы, и, к счастью, на него мы можем влиять. Это ультрафиолет. Меланома может спровоцировать длительное пребывание на солнце, солнечные ожоги.

По словам дерматолога, ожоги в детском возрасте являются наибольшим риском для проявления меланомы во взрослом возрасте.

Чем меланома опасна для человека (фото: Freepik)

Насколько опасна меланома

"Меланома - это не самый частый рак кожи, который случается, но он наиболее злокачественный, самый опасный, потому что меланома дает метастазы во все органы, во все системы", - отметила врач.

Однако, если ее обнаруживают на ранних стадиях, то для лечения достаточно хирургического вмешательства. Это называется "Melanoma In Situ". Здесь достаточно вырезать ее и отправить на исследование, чтобы наблюдать.

Но если меланому находят по правилу "ABCDE", когда она уже достаточно клинически видна - это означает, что глубина ее роста внутрь тоже достаточно значительна и выше риск метастазов. В таком случае могут быть применены разные виды лечения, как хирургия, так и химиотерапия.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли верить карте акне для лица.

А также читайте наш материал о том,может ли развиться рак от травмирования родинки.

Читайте РБК-Украина в Google News
родимкимеланомаздоровя