Приводят к сыпи: топ-5 средств, опасных для кожи подростков

Какие средства могут навредить подросткам

Индустрия ухода за кожей процветает благодаря популярным и вирусным продуктам в Интернете. Однако, эти продукты могут навредить коже подростков.

Часто молодежь, когда начинает ухаживать за своей кожей, наносит все типы сывороток, гелей и увлажняющих средств, но некоторые ингредиенты этих продуктов не полезны для молодой кожи.

Например, ретинол является мощным ингредиентом для ухода за кожей для борьбы со старением и другими проблемами кожи. Поэтому он может нанести вред тем, кто в этом не нуждается.

Дерматолог доктор Джаскиран Азад рассказала, что подростковая кожа чувствительна и очень реактивна из-за гормональных изменений.

Использование жестких или неподходящих продуктов может лишить кожу натуральных жиров, что приведет к раздражению, высыпаниям и даже повреждению защитного барьера кожи. Чрезмерное отшелушивание или использование сильных активных ингредиентов может усугубить акне.

Выбор правильного ухода за кожей является важным для поддержания баланса и предотвращения проблем с кожей. Какие средства могут навредить коже подростков:

средства на основе спирта - они могут высушивать и раздражать кожу, что приводит к чрезмерному выделению жира

- они могут высушивать и раздражать кожу, что приводит к чрезмерному выделению жира скрабы - могут вызвать микроразрывы, что делает кожу более уязвимой к высыпаниям и воспалениям

- могут вызвать микроразрывы, что делает кожу более уязвимой к высыпаниям и воспалениям сильные кислоты (высокий % AHA/BHA) - чрезмерное использование может привести к раздражению, шелушению и ослаблению кожи

(высокий % AHA/BHA) - чрезмерное использование может привести к раздражению, шелушению и ослаблению кожи масла (например, кокосовое масло) - может закупоривать поры и вызывать высыпания

(например, кокосовое масло) - может закупоривать поры и вызывать высыпания средства с ароматизаторами - могут вызвать раздражение и аллергические реакции

Правила ухода

Подростки должны сосредоточиться на нежном, некомедогенном уходе за кожей с легким увлажнением и ежедневным SPF, чтобы сохранить свою кожу здоровой и ухоженной.

Вместо этого эксперт рекомендовала подросткам придерживаться таких советов, как нежное умывающее средство, легкий увлажняющий крем и SPF 30+.

"Если есть прыщи, то может помочь легкая обработка пятен салициловой кислотой. Перегрузка молодой кожи ненужными средствами может принести больше вреда, чем пользы", - добавила дерматолог.

Также не стоит касаться лица грязными руками и не выдавливать прыщи. Регулярно меняйте наволочку (2 раза в неделю) и очищайте экран телефона.