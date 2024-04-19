"Дереву памяти нужен гумус из историй": интервью с Андрушкивым на выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

Говоря о личностных переживаниях украинцами событий войны, Андрей подчеркнул, что человека трансформирует большой опыт - как страшный, так и хороший - и рассказал о роли религиозного мировоззрения в этом процессе.

"Часто люди начинают искать возможности упорядочить после этого себя, свою жизнь, пространство вокруг. И религиозное мировоззрение в этом дает подпорки, инструментарий для того, как двигаться дальше, создавать поле эффективного взаимодействия на фоне страшных событий. Христианство - это религия, постулирующая равенство. Ситуации опыта на грани и смерти выравнивают, и проходить их мне помогает мое мировоззрение".

Важный вопрос, который обсуждали во время интервью, - это понятие справедливости и мести в христианской оптике:

"Если не наступит справедливость, для многих украинцев не будет покоя и счастья. Но я хочу надеяться на лучшее. Когда завершилась Балканская война, я еще в школу ходил, а некоторых преступников до сих пор выдают и судят, это долговременные процессы. Есть функция нас как сообщества, чтобы помочь гасить эту боль. Часть практик разных религий - как раз о помощи принять боль, принять смерть.

Андрей подчеркивает, что память - это то, что формирует будущее. По его мнению, чем больше мы перескажем, сделаем сказки, документальные фильмы, создавая "гумус" памяти, тем больше будет шанс, что из него прорастет дерево памяти:

"История состоит из многих мелких вещей. Очень хорошо, что есть много видео, текстов, свидетельств. Именно многогранность памяти и источников дает возможность понять и докричаться. Для кого-то показания журналистов могут быть предвзятыми, но будет произносить детский дневник или чей-то "стороз".

Когда в апреле 2022 года канадский журналист спросил его, почему оборона Киева была такой сплоченной, хотя мир ожидал падения столицы "за три дня", - Андрей ответил народной сказкой о Котигорошке, который пошел освобождать из змеевого плена своих братьев и сестер, сказав: "Ради родной крови жизни собственной не жалко". Приняв ответственность, он победил, уволил родных и получил все: деньги, принцессу, славу. Это не просто история или легенда.

"Сказка - это трансформированный опыт. Люди считали, что это правильно. Это история, которая программировала наше будущее и будет продолжать программировать дальше".

Так почему прогнозы были другими? По мнению Андрея, большинство аналитических отчетов по Украине были написаны людьми, не понимающими, что такое быть украинцем.

"Из-за того, что не работало государство, мы вынуждены были наладить сети взаимодействия. Это то, чего не понимали о нашей способности к сопротивлению. И это то, что постепенно открывают о нас фильмы, статьи, книги. А нам свое делать: рассказывать истории, чтобы поддерживать память и тех, кому труднее.

Публичные интервью продолжают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях фонда и на сайте Музея https://civilvoicesmuseum.org/