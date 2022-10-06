Деревянные калаши и учебные гранаты: Комаров показал "навороченное" оружие армии РФ
Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров показал оружие российских солдат, которое обнаружили в Харьковской области. На позициях оккупантов нашли деревянные калаши и учебные гранаты.
Фотографии "навороченного" российского оружия Комаров разместил на своей странице в Instagram.
По словам Дмитрия Комарова, на оставленных позициях российских солдат в Харьковской области обнаружили древние телефоны, учебные патроны и деревянные автоматы.
"Короче, "вторая" армия мира. На позициях РФ - телефон ТА-57 года выпуска, озвученного в названии. Учебные 30-мм патроны в огромном количестве. Учебные деревянные (!!!) калаши, учебные гранаты. И много другого", - рассказал журналист.
Фото: instagram.com/komarovmir
Он предположил, что россияне приехали в Украину учиться и никаких военных навыков у них не было.
"Очевидно: "воины" приехали на войну учиться, не имея даже элементарных навыков. Учились прямо в полях. Учились плохо. Были отчислены. Ожидается новый набор мобилизованных военных учеников", - подчеркнул Комаров.
Также ведущий показал фотографии уничтоженной российской военной техники, которой в Харьковской области очень много.
Фото: instagram.com/komarovmir
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что украинские военные показали защитные шлемы россиян, которые состоят из пластмассы и тонких металлических пластин. В ВСУ считают, что "аналогов этих шлемов в мире нет".
А еще мы писали о том, что российские оккупанты, убегая из Лимана бросили на позициях награбленные Житомирские носки.