Депутати та футбольні функціонери: хто вітав Григорія Суркіса з Днем народження

Григорій Суркіс відсвяткував День народження (uefa.com)

Авторитетні футбольні функціонери вітали з Днем народження свого колегу

Український бізнесмен і політик, почесний член УЄФА Григорій Суркіс 4 вересня відсвяткував 71-й День народження. Зі святом Суркіса привітало чимало відомих осіб.

Так, першими публічно Суркіса привітав столичний футбольний клуб "Динамо".

"Довгі роки Ви вірою і правдою служите українському та європейському футболу, пройшовши нелегкий шлях від президента ФК "Динамо" до одного з керівників УЄФА. Ви ніколи не зупинялися на шляху до амбітних цілей, підкорюючи високі вершини. Складно переоцінити Вашу роль у відродженні київського "Динамо", у становленні вітчизняного футболу і в отриманні права на проведення Євро-2012 в Україні", - йдеться у привітанні на сайті "Динамо" від імені президента клубу Ігоря Суркіса, головного тренера Мірчі Луческу та капітана команди Сергія Сидорчука.

Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту та його секретаріату теж долучився до привітань з нагоди Дня народження, розмістивши відповідне повідомлення на офіційному сайті.

"Ваш особистий внесок у розбудову українського спорту, насамперед футболу, неможливо переоцінити. За час вашого керівництва українським футболом наша збірна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, а клуби перемагали у Європейських кубках. Завдяки Вашим особистим зусиллям Україна провела на високому рівні фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року. Ваш високий авторитет у світовому спортивному товаристві забезпечив місту Києву право на проведення фіналу Ліги Чемпіонів", - йдеться на сайті комітету.

Депутати також зазначили, що ініційовані Суркісом законопроекти щодо меценатської діяльності після їхнього ухвалення Верховною радою України нададуть вагому підтримку розвитку спорту вищих досягнень та масового спорту.

Привітали свого колегу з Днем народження і авторитетні футбольні функціонери. Зокрема, вітання надійшли від президента УЄФА Александера Чеферіна, колишнього президента УЄФА (2007-2016) Мішеля Платіні, віце-президента УЄФА, президента Федерації футболу Португалії Фернандо Гомеша, віце-президента УЄФА Мікеле Уви, заступника Генерального Секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті та колишнього казначея УЄФА, почесного президента ФФ Кіпру Маріоса Лефкарітіса.