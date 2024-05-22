Депрессия влияет на тело человека и физическое здоровье: что может с вами произойти

Депрессия - это расстройство головного мозга, которое может привести к сильным эмоциональным страданиям. Изменения в работе мозга могут также оказывать большое влияние на ваше тело и вызывать целый спектр физических проблем, которые затрагивают все - от сердца до иммунной системы.

Как депрессия влияет на ваше тело и какие проблемы со здоровьем может вызвать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Как связаны депрессия и тело

Депрессия вызывает не только физические симптомы - это также может увеличить риск или усугубить некоторые соматические заболевания или состояния. В свою очередь, некоторые заболевания также могут спровоцировать депрессию.

Депрессия влияет не только на настроение. Вот некоторые из наиболее распространенных физических симптомов депрессии:

Усиление болей и болей, которые возникают примерно у двух из трех людей с депрессией

Хроническая усталость

Снижение интереса к сексу

Снижение аппетита

Бессонница, отсутствие глубокого сна или слишком длительный сон

Что вызывает эти симптомы депрессии? Изменения в мозге влияют на многие системы организма. Например, аномальное функционирование медиаторов мозга (нейротрансмиттеров), таких, как серотонин, может изменить ваш болевой порог.

Это означает, что вы становитесь более чувствительными к боли, особенно к боли в спине. Серотонин также влияет на сон и снижает половое влечение - почти половина людей, страдающих депрессией, имеют проблемы с сексом.

К сожалению, люди, страдающие депрессией, а также их семьи и медицинские работники часто упускают из виду физические признаки и симптомы депрессии. В одном случае исследователи обнаружили, что проблемы со сном, усталость и беспокойство о здоровье являются надежными индикаторами депрессии у пожилых людей. Но они обнаружили, что эти признаки обычно и ошибочно игнорируются как естественная часть старения.

Депрессия увеличивает риск физических заболеваний

Увы, при психологических расстройствах значительно выше риск возникновения ряда других заболеваний и состояний, например, за счет повышения уровня гормонов стресса, таких как кортизол или адреналин.

Это влияет на иммунную систему, из-за чего организму становится труднее бороться с инфекцией. Депрессия также связана с болезнями сердца и повышенным риском злоупотребления психоактивными веществами.

Считается, что многие физические изменения, вызванные депрессией, такие как бессонница или недостаток глубокого сна, ослабляют иммунную систему. Это может усугубить существующие заболевания.

В свою очередь, физические изменения, вызванные депрессией или хроническим заболеванием, могут спровоцировать или усугубить депрессию. Все эти изменения могут привести к порочному кругу, который сложно разорвать без лечения как депрессии, так и любых других заболеваний.

Какие заболевания часто возникают вместе с депрессией:

Острые сердечно-сосудистые заболевания

Ишемическая болезнь сердца

Болезнь Паркинсона

Аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз или волчанка

ВИЧ/СПИД

Рак

Диабет

Болезнь почек

Артрит

Депрессия увеличивает риск некоторых из этих заболеваний, но не всегда. Например, нет никаких доказательств в поддержку того, что депрессия приводит к раку, хотя эти два заболевания часто сосуществуют.

В то же время важно знать, что депрессия не является неизбежным результатом серьезных заболеваний, таких как рак и ВИЧ, и что ее нельзя контролировать.

Как депрессия влияет на течение болезни после того, как вы заболели? Во-первых, у вас больше шансов получить осложнения. Это может быть правдой, потому что депрессия усиливает физические изменения в вашем мозге и теле.

Например, если у вас уже есть заболевание сердца, более высокий уровень гормонов стресса может затруднить вашему организму необходимое восстановление тканей.

Депрессия также может затруднить соблюдение инструкций, прием лекарств или соблюдение других аспектов режима лечения. Боль, характерная для депрессии, также может осложнить лечение депрессии. Это означает, что люди с хронической болью, как правило, имеют худшие последствия депрессии.