Грошей немає! Відомий український курорт на межі екологічної катастрофи

У Бердянську в будь-який момент може прорвати трубу з нечистотами, а фекалії підуть в Азовське море. У такому разі всій Україні загрожує екологічна катастрофа. Місцева влада не діє, хоча кілька днів тому частина курортного Бердянська перетворилася на Венецію. Про це пише УНІАН.

У місті на декількох ділянках обрушився каналізаційний колектор. Запасні споруди не впоралися з відкачуванням стоків і всі нечистоти через зливові стоки пішли назовні. Відходи рікою потекли вулицями, заливали газони і створювали жахливо неприємний запах. Знадобилася доба, щоб вирішити цю проблему.

Бердянськ може залити фекаліями в будь-яку хвилину (фото pro.berdyansk.biz)

За словами місцевих чиновників, у всьому винна обласна та державна влада.

Зазначимо,що Бердянська міська рада виділила цілих чотири мільйони гривень з шести, які зайшли в місто в якості субвенції з області.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який також поспілкувався з бердянцями під час свого перебування в Запорізькій області, заявив, що гроші на колектор закладуть у Державний бюджет 2020 року. Коли місто їх отримає, враховуючи, що закладають кошти у вигляді субвенцій, які спочатку йдуть на область, потім перерозподіляються і тільки після цього надходять на рахунки міст, складно припустити.