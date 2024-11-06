День перемен. Астролог дала прогноз на 6 ноября и назвала главные правила этой среды

Прогноз астропогоды на 6 ноября

Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств. Впрочем, в среду наступает благоприятное время для новых дел и важных решений, хирургических операций и посещения парикмахерской.

"День перемен, свободы, переговоров, контактов, новых знакомств. Любому недовольству сейчас не время. Период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания", - описала эту среду Соловьева.

"Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться в скором времени. Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих", - также посоветовала она.

В течение дня будут очень кстати трудолюбие и изобретательность. Этот день, отметила астролог, способствует тем, кто находится в затруднительном положении.

"Помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство. Отслеживайте негативные мнения, освобождайтесь от зависимостей", - советует эксперт.

Гороскоп на 6 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

6 ноября = день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Соловьева советует учесть следующее:

избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации

следите за вещами, чтобы не потерять их

будьте осторожны, возможны обман и мошенничество.

"На этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей. Хорошее время для общения с братьями и сестрами, а также для выяснения отношений", - рассказала астролог.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг", - также добавила она.

Что нужно сделать в эту среду (иллюстрация: freepik.com)

Астрологические советы на 6 ноября

В эту среду, с 12:08 до 13:59, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерога.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - пояснила астролог.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Этот градус в Козероге считается символом уважения. Особым образом он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей. Он олицетворяет покровительство чиновников и оказание помощи в трудные минуты", - резюмировала она.