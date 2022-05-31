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День захисту дітей: кращі мультфільми українською мовою для найменших

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Вівторок 31 травня 2022 19:08
День захисту дітей: кращі мультфільми українською мовою для найменших Фото: День захисту дітей 2022 (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

1 червня 2022 року в Україні відзначається День захисту дітей. Це свято служить нагадуванням про те, наскільки важливо захищати дитячі права. Незважаючи на криваве вторгнення Росії в Україну, у дітей має бути дитинство. У такий складний час необхідно відволікатися, особливо малюкам.

А яке ж дитинство без мультфільмів?

У матеріалі Styler ми пропонуємо вам добірку кращих мультфільмів українською мовою.

Кращі мультфільми для дітей українською мовою

"Лісова пісня" - це справжній шедевр, створений за мотивами культового твору Лесі Українки.

Цей мультфільм змусить вас з головою зануритися у феєрію любові, української автентичності, давніх міфів, містики і надприродної краси.

"Клара і чарівний дракон"

Український анімаційний фільм, що вийшов у міжнародний прокат. Зворушлива історія про дівчинку Клару, яка намагається разом зі своїми друзями врятувати чарівного Дракона з надприродними здібностями, залишить після себе позитивні емоції. Обов'язково подивіться і залишитеся задоволеними.

"Микита-кожум'яка"

Маленький Микита, син відомого богатиря Кожум'яки, вирішив, що теж може здолати дракона, як це колись зробив його батько. Незважаючи на заборони батька, Микита знаходить спосіб вплутатися в пригоду, і тепер тільки від його хоробрості залежить, подужає він дракона і чи повернеться з чарівного світу додому.

Що дивитися дітям на YouTube

На YouTube є маса каналів, які можуть сподобатися маленьким українцям.

З любов'ю до дітей - Дитячі пісні

Основний контент цього YouTube-каналу - це веселі дитячі пісні, які так подобаються малюкам.

Також на каналі діти можуть подивитися цікаві алфавіти і мультики українською мовою, а також розім'ятися. Посилання на канал.

ПЛЮСПЛЮС – це телеканал, окремі відео якого виходять також на YouTube-каналі. Тут ви знайдете пізнавальні та розважальні мультики, відео про екологію і як правильно розмовляти українською мовою, а ще поготуєте разом з дітьми смачні страви.

Мультики UA.

На каналі ви знайдете пізнавальні мультфільми для малюків українською мовою. Завдяки відео малюки можуть вивчати алфавіт, кольори, цифри і геометричні фігури.

Багато мультики присвячені техніці і транспорту, зокрема автомобілям і паровозам. Хлопчикам точно сподобається!

Канал "ПРИРОДА ТВ"

Він з'явився в січні 2018 року, проте широкого розголосу аккаунт отримав після повідомлення в Twitter в цьому році.

Більшість головних героїв відео - це домашні тварини (кішка Пушинка, папуга Кеша, Біла курка та інші).

Як ми раніше писали, 9-річна українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві 1 червня відкриваються садочки.

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