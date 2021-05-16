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День вишиванки в Україні 2021: коли і як відзначаємо

Автор: Анна Шиканова

День вишиванки в Україні відзначається щорічно в третій четвер травня. Цього року свято випало на 20 травня. Це свято символізує народний звичай носити традиційний вишитий одяг.

Як з'явилося це свято, що воно символізує і як заведено його відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.

Історія виникнення Дня вишиванки

У 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала своїм друзям прийти на пари у вишиванках. Ідею підхопили спочатку інші студенти, потім викладачі, а потім цей флешмоб покотився по інших містах України. Лесю Воронюк надихнув однокурсник, який ходив у вишитій сорочці на пари щодня.

Ідею підтримали та обрали дату – третій четвер травня. Свято популяризує національний український одяг та збереження культурних традицій.

Як відзначають День вишиванки

Вишиванка стала популярною не тільки в Україні, а й за її межами. За всі роки з дня виникнення цього свята, відзначати його стали не тільки в Україні, а й в інших країнах. У 2018 році в кількох країнах (Канада, Таїланд, Туреччина, Австралія, Хорватія) провели акцію "Народжені у вишиванці" і всім немовлятам подарували вишиті українські сорочки.

Традиційно в цей день люди надягають вишиті сорочки, блузи та сукні на роботу, навчання або прогулянку. Також обов'язковим є колективне фото - в День вишиванки такими знімками рясніють всі соціальні мережі.

В останні роки стали проводити паради вишиванок, в різних містах – ярмарки та розпродажі. Мережеві магазини до цього дня пропонують акції та знижки на вишиті блузки та сорочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці назвали свої улюблені свята.

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