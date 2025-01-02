День исправления ошибок. Что обещает астрологический прогноз на четверг, 2 января

Если вы хотите удачно провести новый день, можно учесть советы, которые раскрывает астрологический прогноз. В четверг, 2 января, наступит благоприятное время для исправления ошибок, но Юпитер все еще будет ретроградным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные правила этого дня, которые стоит принять во внимание.

Прогноз астропогоды на 2 января

"Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность. Негативная энергия, проявленная в этот день, может привести к плохим последствиям", - предупредила Соловьева.

"Следите за своими мыслями и словами чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность", - добавила она.

Этот день стоит посвящен семье, месту жительства. Также наступает удачный период для раскаяния, прощения, исправления ошибок. Хорошо выполнять чьи-то просьбы.

"Рекомендованы пост, воздержание, прогулки на природе, в частности - в лесу. Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в семейном кругу", - отметила астролог.

Гороскоп на 2 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

2 января - день Юпитера, планеты большого счастья, широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.

Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако такое положение может стать удачным для тех, чья деятельность связана с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Кроме этого, до 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным.

"В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила Соловьева.

И это еще не все. С 06:53, 2 января, до 05:23, 3 января, Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет в королевском градусе Водолея️.

Этот градус в Водолее символизирует силу воли, несокрушимый дух, твердость характера. Такие черты позволяют преодолевать даже самые сложные преграды и достигать любой намеченной цели.

"Градус обеспечивает "место под Солнцем", дарит власть, развитую интуицию, славу, долгую жизнь, высокое положение в обществе, могущество, успех в начинаниях, в том числе авантюрных. Он король положения - все ему должны служить", - рассказала Соловьева.

Кроме этого, градус дарит множество покровителей и верных друзей. Он делает людей настоящими счастливчиками в любви. А еще - дарит уникальные способности, богатый творческий дар, мистическое прозрение, раскрытие тайн бытия.