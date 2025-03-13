День "большого счастья" Юпитера: астролог дала важные советы на этот четверг

В четверг, 13 марта, наступает день Юпитера, который будет находиться в Близнецах. Такое положение считается не самым лучшим, но некоторым повезет.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот четверг и рассказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 13 марта

"Начинает действовать коридор затмений. Этот четверг - день испытания на прочность. До 17:17 энергия суток способствует раскрытию источников знаний. Дела несут полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала. Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела", - рассказала Соловьева.

"После 17:17 кризисный, стрессовый для организма период, время соблазнов и эмоционального напряжения. Главный соблазн - ощущение власти над людьми. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему. Необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину". - также рассказала она.

По словам астролога, терпение и миролюбие - основной девиз дня. Нельзя поддаваться внушению, лениться. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги.

13 марта - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️.

"Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - напомнила астролог.

В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному. Это отличное время, чтобы расширить свои знания по религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора.

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