День студента 2024: лучшие поздравления с праздником

Международный День студента в Украине отмечают 17 ноября каждый год, с 1999. В этот день принято поздравлять друг друга - как нынешним студентам, так и тем, кто завершил университет.

История Дня студента

День студента символизирует борьбу чешских студентов за освобождение от нацизма. Дата связана с событиями в Чехии в 1939 году.

28 октября пражские студенты и преподаватели вышли на мирный митинг, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Но нацисты, применяя оружие, жестоко разогнали людей, ранив студента медицинского факультета Карлового университета - Яна Оплетала.

Несмотря на операцию, молодой человек скончался 11 ноября. Похороны, намеченные на 15 ноября, переросли в протест против нацистской оккупации. На следующий день немецкие фашисты арестовали около 1200 студентов, отправив большинство в концлагеря, а девять казнивших 17 ноября.

После победы над нацистским режимом, Международный Совет Студентов на собрании в Лондоне 1041 предложил утвердить дату Дня студента для памяти погибших.

День студента официально утвердили в 1999 году. Со временем событие стало восприниматься как праздник молодости и жажды знаний.

Поздравление с Днем студента

Поздравляю с Международным днем студентов, с призванием юности и веселья, больших стремлений и неугасимого энтузиазма. Желаю все время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не упускать уверенности в своем успехе и всегда добиваться своих лучших побед.

Студенты всегда были центром украинской молодежи. От вашего небезразличных жизненных взглядов и активного участия в общественных-социальных преобразованиях зависит будущее Украины. Желаем всем студентам, здоровья, творческого вдохновения в обучении и жизни! Воплощение всех мечт! Пусть всегда останется с вами радость замечательных студенческих лет!

Как поздравить с Днем студентов (иллюстративное фото: Freepik)

Поздравляю с днем ​​студента! Желаю веселых друзей, ярких будней, продуктивной учебы, сданной сессии и успешных экзаменов, лояльных преподавателей. Пусть студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и положительные впечатления!

Поздравляю с Международным Днем студентов! Желаю веселья молодости и большой удачи, чудесных дней и счастливых событий, больших целей и грандиозных планов, целеустремленности, довольства и любви.

Поздравляю с Международным днем студентов и желаю веселья молодости и великой удачи, прекрасных дней и счастливых событий, больших целей и грандиозных планов, целеустремленности, довольства и любви.