День справедливости и прощания с прошлым. Что обещает астропрогноз на 15 января

Прогноз астропогоды на 15 января

"День примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие. Период знаний, очищения мыслей, осознания и принятия. Рекомендуется избавляться от лишних знакомств и связей", - рассказала Соловьева.

Не желательно употреблять мясную пищу, по словам астролога, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам. Кроме этого, день будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, рискованных авантюр, домашних дел.

Также не забывайте о ретроградности Марса. Из-за этого надо отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки авто, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

"15 января - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - советует эксперт.

"Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Хорошее время для общения с братьями и сестрами", - добавила она.

Для того, чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и так далее) или просто зажечь свечи из него.

Гороскоп на 15 января (иллюстрация: freepik.com)

Астрологические советы на среду

"С 08:47, 15 января, до 00:46, 16 января (по киевскому времени), Меркурий будет в королевском градусе Козерога. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Этот градус в Козероге считается символом уважения и почтения", - рассказала Соловьева.

Этот градус удивительным образом влияет на ситуации, которые связаны с выполнением каких-либо задач и достижением целей. Он олицетворяет покровительство высокопоставленных лиц и оказание помощи в трудные минуты.

Также его характеристиками являются высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими. Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов и руководителей разного уровня.