День соблазнов и ловушек. Что обещает астрологический прогноз на вторник, 7 января

Прогноз астропогоды на 7 января

В этот день Соловьева советует воздержаться от важных решений и операций. Вторник может быть стрессовым, ведь энергетика суток способна негативно влиять на людей. Поэтому стоит быть осторожными, чтобы не поддаваться провокациям, обману, соблазнам и иллюзиям.

"Не проявляйте негативные эмоции, не обманывайте и не говорите грубости. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в позитивные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой", - советует астролог.

"Прощайте тех, кто вас обидел. Внимательно относитесь к информации, которую получите, выполняйте любую черновую работу. Полезно соблюдать пост. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день", - добавила она.

Гороскоп на 7 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на вторник

7 января - день Марса, планеты активности, физической силы, решимости, энтузиазма, смелости, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов. До 24 февраля 2025 года красная планета будет ретроградной.

Кроме этого, с 03:44, 3 января, до 19:59, 14 января Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, будет в разрушительном градусе Близнецов️.

Из-за этого не стоит рисковать, общаться с подозрительными людьми, подстраиваться под чужие интересы.

"7 января, с 10:35 до 12:16, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна. Это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость", - рассказала астролог.

"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, преграды, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злобность, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, плохие привычки и компании. Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями", - пояснила она.