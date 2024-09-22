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День Солнца и разрушенных планов. Какие цвета принесут проблемы 22 сентября

Воскресенье 22 сентября 2024 08:25
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День Солнца и разрушенных планов. Какие цвета принесут проблемы 22 сентября Что запрещено делать 22 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что нам принесет этот день - воскресенье, 22 сентября. Оказалось, что некоторые цвета могут призвать неудачи и усилить энергию Солнца, которое окажется в неблагоприятном положении.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астрологический прогноз на 22 сентября и объяснила, от каких дел в этот день лучше отказаться.

Прогноз астропогоды на 22 сентября

Действует коридор затемнений. Важные дела и решения отложите на другой день.

"Не перенапрягайте зрение. Не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные итоги. Энергетика суток дает силу для духовной эволюции и прозрения", - рассказала Соловьева.

"В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития. Преодолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Можно очистить дом от грязи и паразитов", - добавила она.

День Солнца и разрушенных планов. Какие цвета принесут проблемы 22 сентября

Гороскоп на 22 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Какие цвета принесут неудачи в это воскресенье

Кроме этого, 22 сентября - день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

Из-за общего фона суток астролог не советует начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила:

  • досуг с детьми
  • разнообразные развлекательные и азартные игры
  • выступления перед аудиторией
  • романтические приключения.

Можно посещать концерты, шоу, представления. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнечник, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует астролог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что октябрь озолотит всего четыре знака Зодиака.

Кроме того, недавно появился гороскоп на Осеннее равноденствие для всех знаков Зодиака.

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