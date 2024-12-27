День разводов и лести. Что обещает астропрогноз на 27 декабря и почему важно быть бдительными

Прогноз астропогоды на 27 декабря

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, оформления брака, романтических свиданий.

Марс, напомнила Соловьева, все еще ретроградный. А потому стоит отказаться от новых дел, ремонта, дальних поездок и начала новых видов тренировок, повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

Также еще действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который стал точным 25-го декабря.

"Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - напомнила астролог.

"Воздержитесь от сексуальных развлечений, не тратьте энергию впустую. Растет риск обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню. Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью в ответ", - добавила она.

В разговорах, отметила эксперт, будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Прощайте тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами.

"Можно разводиться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту. Больше отдыхайте, соблюдайте пост", - отметила Соловьева.

Гороскоп на 27 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

27 декабря - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - предупредила Соловьева.

Если вы хотите сбалансировать венерианскую тему, попробуйте использовать в одежде и украшениях, а еще окружить себя вещами розовым цветом и шелком. Также добавьте в свою жизнь цветы, но воздержитесь от романтики.