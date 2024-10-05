День раскрытых тайн и "большого несчастья" Сатурна. Что обещает астропрогноз на 5 октября

Прогноз астропогоды на 5 октября

Не забывайте о Коридоре затмений и сочетании Меркурия и Солнца с Черной Луной. Негативная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья.

"В это время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность", - советует Соловьева.

"Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивное настроение и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность", - добавила она.

Эта суббота - день победы над страхами и разногласиями. Период подходит для разрыва ненужных связей. Также следует возвращать долги, гулять и заниматься домашними делами.

Гороскоп на 5 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

5 октября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

"Сатурн щедро вознаграждает тех, кто усваивает его уроки и достойно переносит его испытания. И сейчас он находится в ретроградном движении. Обязательно проверьте, в какой сфере вашего гороскопа находится транзитный Сатурн: там нужно будет переоценить, исправить и проработать определенные ситуации и процессы", - отметила эксперт.

Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о потерявших дом. Уделите время самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени.

Астрологический прогноз на 5 октября (иллюстрация: freepik.com)

Луна в королевском градусе - что это значит

"5 октября с 14:38 до 16:38 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Скорпиона. Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей", - рассказала астролог.

"Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, везения, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни", - добавила она.

В Скорпионе этот градус считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает волшебные возможности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы.

Также он наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями. Этот градус - о перерождении, возобновлении, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание. Успех будет способствовать занятию какими-либо делами, связанными с тайнами, загадками, секретами.