День народження АЛЛО: 23 року і 23 млн гривень на знижки

У вересні національному маркетплейсу АЛЛО виповнюється 23 роки. На честь дня народження компанія влаштувала грандіозну акцію і дарує своїм клієнтам знижки на загальну суму 23 мільйони гривень при купівлі товарів в магазинах АЛЛО, на платформі allo.ua і в додатку.

Навряд чи знайдеться людина в Україні, яка не знає АЛЛО: сьогодні це понад 345 магазинів в 140 містах України, а платформа allo.ua є найбільшим маркетплейсом з багатомільйонним вибором товарів і задає тон всьому українському ринку e-commerce. АЛЛО вибирають за якісні товари, відмінний сервіс та прогресивний підхід в бізнесі. За 23 роки компанії вдалося побудувати цілу екосистему, заробити довіру мільйонів клієнтів і створити сильний бренд.

У чому секрет успіху?

"90% компаній живуть менш ніж два роки, мало хто переходить рубіж 5 років. Нам же виповнюється 23, і ми впевнені, це тільки початок. АЛЛО - це компанія яка дуже динамічно розвивається. Тільки за останній рік у нас з'явилася маса нових сервісів, супердоставка, найкраща бонусна програма, нові магазини. Ми стаємо ще більш технологічні. Секрет успіху - викладатися на максимум для своєї команди і для наших клієнтів. І святкуємо ми теж на максимум: подарувати клієнтам 23 мільйони гривень - це дуже драйвить! " - каже співвласник маркетплейса allo.ua і мультиканального рітейлера АЛЛО Дмитро Деревицький.

Де знайти "днюшну" знижку?



Всі товари зі знижкою до 23-річчя АЛЛО можна знайти на allo.ua і в додатку. У магазинах АЛЛО на акцію вкажуть цінники. Також з будь-яким питанням можна звернутися до консультантів.

АЛЛО - найбільший ритейлер смартфонів і гаджетів, сучасної техніки та товарів для дому і відпочинку - від косметики і інструментів до одягу і меблів, - маркетплейс національного масштабу з доставкою замовлень на пошту, додому і в магазини в 140 містах України.

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