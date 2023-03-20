День равноденствия 2023 запустит ряд перемен в жизнь этих знаков Зодиака

Гороскоп нв День весеннего равноденствия, которое состоится 20 марта, расскажет о знаках Зодиака, которым удастся получить вызов судьбы и шанс изменить свою жизнь.

Телец

Это время идеально подходит для того, чтобы избавиться от всего ненужного. Это касается не только хлама в чулане, но и отношений, мыслей.

Не бойтесь прекращать контакты с людьми, общение с которыми вас тяготит, отпустите старые обиды. Проведите "генеральную уборку" во всех сферах своей жизни, чтобы запустить ряд перемен в свою жизнь.

Рак

В этот период Ракам может показаться, что они не могут ничего изменить в своей жизни, и не стоит даже пытаться влиять на ход событий. Не поддавайтесь этим настроениям!

Настал момент взять ответственность за себя и стать хозяином своей судьбы, плыть по течению точно больше нельзя, иначе окажетесь совсем не в тех водах.

Скорпион

Начиная со Дня равноденствия, Скорпионам придется принять немало важных решений.

Действуйте смело, но не игнорируйте голос интуиции - это поможет не ошибиться. Если остались сомнения, лучше еще раз все обдумать.

Водолей

Для Водолеев настало благоприятное время для перемен в жизни. Смена сферы деятельности или места жительства, новые увлечения, знакомства…

Не исключено, что Водолеи откроют таланты, о которых раньше даже не подозревали.