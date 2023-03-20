День равноденствия 2023 запустит ряд перемен в жизнь этих знаков Зодиака
Гороскоп нв День весеннего равноденствия, которое состоится 20 марта, расскажет о знаках Зодиака, которым удастся получить вызов судьбы и шанс изменить свою жизнь.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.
Телец
Это время идеально подходит для того, чтобы избавиться от всего ненужного. Это касается не только хлама в чулане, но и отношений, мыслей.
Не бойтесь прекращать контакты с людьми, общение с которыми вас тяготит, отпустите старые обиды. Проведите "генеральную уборку" во всех сферах своей жизни, чтобы запустить ряд перемен в свою жизнь.
Рак
В этот период Ракам может показаться, что они не могут ничего изменить в своей жизни, и не стоит даже пытаться влиять на ход событий. Не поддавайтесь этим настроениям!
Настал момент взять ответственность за себя и стать хозяином своей судьбы, плыть по течению точно больше нельзя, иначе окажетесь совсем не в тех водах.
Скорпион
Начиная со Дня равноденствия, Скорпионам придется принять немало важных решений.
Действуйте смело, но не игнорируйте голос интуиции - это поможет не ошибиться. Если остались сомнения, лучше еще раз все обдумать.
Водолей
Для Водолеев настало благоприятное время для перемен в жизни. Смена сферы деятельности или места жительства, новые увлечения, знакомства…
Не исключено, что Водолеи откроют таланты, о которых раньше даже не подозревали.
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