День прощания с прошлым. Астролог дала прогноз на понедельник, 30 декабря

30 декабря день может быть напряженным, все из-за Новолуния, которое скоро наступит. Астрологический прогноз на понедельник поможет вам избежать ошибок. К тому же вы сможете узнать, как именно звезды и планеты влияют на нашу жизнь.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо сделать в этот понедельник.

Прогноз астропогоды на 30 декабря

"Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния. Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Наступил строгий день закона и правосудия, когда нельзя нарушать обещания и условия договоров. Отслеживайте ваши мысли и события этого дня", - советует Соловьева.

"Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить. Они являются результатом, который мы заслужили. Трансформируйте негативные мысли в позитивные, используя техники психокоррекции. Оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты", - добавила она.

На понедельник астролог не советует планировать новые дела, операции и смену прически. А из-за ретроградности Марса стоит отказаться от оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

"Еще действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который стал точным 25-го декабря. Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - напомнила Соловьева.

Гороскоп на 30 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

30 декабря - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"Луна будет в сложном для себя знаке Козерога. Этот день может стать непростым периодом для организаторов, администраторов, руководителей разных уровней. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - предупредила астролог.