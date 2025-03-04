День пророческих снов и борьбы за правду. Что сулит астропрогноз на 4 марта и какие дела обречены на успех

Этот вторник, 4 марта, вряд ли подойдет для новых дел. Но каждый будет иметь шанс настроиться на волну позитива.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на этот вторник и сказала, что надо делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 4 марта

"Не желательно быть дома и уединяться. Любому недовольству сейчас не время. Период принятия и смирения, пассивности и созерцания. Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре", - советует Соловьева.

"Занимайтесь обычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. Сутки подойдут для разрешения разногласий и победы над страхами", - отметила она.

Этот день, добавила астролог, станет периодом борьбы за правду, вызовов, защиты от посягательств, разрыва ненужных связей. Необходимо решиться, идти до конца и победить в себе сомнения. Также надо возвращать долги.

Венера все еще находится в ретрограде. Поэтому не стоит делать "пластику", подписывать важные сделки, регистрировать брак, менять имидж и начинать ремонт, покупать что-то слишком дорогое.



Гороскоп на 4 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

Кроме этого, напомнила Соловьева, Юпитер находится в разрушительном градусе Близнецов. Там он будет находиться до 9 марта.

Из-за этого могут возникать события, которые заставляют проходить сквозь негатив, уныние, пессимизм. В это время стоит быть осторожными в вопросе выбора окружения и не доверять тем, кто уже доказал свою ненадежность. Рискованные дела могут обернуться против вас, независимо от того, по чьей инициативе они начались.

Также не стоит зависеть от других или подстраиваться под чужие интересы, живя за счет кого-то. Важные дела, особенно те, что касаются сфер влияния Юпитера, лучше отложить на период после 9 марта.

Однако, если человек сможет пройти все испытания с мудростью и выдержкой, его ждет вознаграждение. Особый смысл приобретает помощь другим - лишь тот, кто не ищет выгоды для себя, а стремится облегчить страдания других, может получить настоящую компенсацию от Вселенной.

Вам будет интересно