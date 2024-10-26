День мощных перемен и "большого несчастья" Сатурна. Что обещает астрологический прогноз на 26 октября

Эта суббота, 26 октября, будет очень особенной. Сатурн попытается проверить нас на прочность, а мощная энергия Луны потребует освобождения.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как нужно прожить этот день, чтобы исполнились все желания.
"До 18:50 по киевскому времени - неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к проблемам", - рассказала Соловьева.
"Не желательно начинать цикл голодания. Воздерживайтесь от курения. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, способствующих творению. Можно получить откровение и мощную силу", - добавила она.
Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Поэтому, как отмечает астролог, необходимы физические нагрузки, специальные упражнения и йога.
Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой. Также полезными будут домашние дела, наводите порядок, встречайте гостей.
Астрологический прогноз на 26 октября (иллюстрация: freepik.com)
26 октября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем".
Эта планета "любит", когда люди усваивают ее уроки и проходят через испытания. И сейчас Сатурн находится в ретроградном движении.
"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - посоветовала Соловьева.
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