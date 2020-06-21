День батька в Україні 2020: найоригінальніші і теплі привітання

День батька в Україні (Фото: freepik)

21 червня в Україні святкують День батька

В Україні у третю неділю червня відзначають День батька. Це свято у нас з'явилося нещодавно, але його дата була затверджена на законодавчому рівні у 2019 році. Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента і призначив святкування Дня батька щорічно, у третю неділю червня. У 2020 році привітати батьків можна 21 червня. Як оригінально і красиво привітати батька з його днем – читайте в Styler.

Привітання з Днем батька у віршах:

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

День батька в Україні

Пишаюся, що я батькова дочка!

Про що хочу говорити

І кожен новий рядок

Готова тобі присвятити.

Нехай яскраве сонце успіху

Сяє завжди на шляху.

Більше веселощів і сміху,

А все найкраще — попереду!

День батька в Україні

Ти батько — голова сім'ї,

Краще у світі не знайти.

Ти й друг наш, і вчитель,

Мамин ти охоронець.

З Днем батька тебе, рідний,

Ми всі пишаємося тобою!

Ми бажаємо Тобі здоров'я,

І міцно-міцно обіймаємо!

День батька в Україні

Вітаю з днем тата,

Щастя я тобі бажаю.

Немає любові моїй кінця,

Ти кращий, я твердо знаю!

Тато, тільки не хворій

І частіше усміхайся.

Сумувати ти не смій,

Та негараздам не здавайся.

Привітання з Днем батька в прозі:

Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.

Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.

День батька в Україні

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене всьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірність дружбі, доброти та всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують День батька і які традиції цього свята існують.

А також ми розповідали про те, які свята будуть відзначатися в Україні в червні 2020 року.

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Автор: Анна Шиканова