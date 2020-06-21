День батька в Україні 2020: найоригінальніші і теплі привітання

21 червня в Україні святкують День батька
В Україні у третю неділю червня відзначають День батька. Це свято у нас з'явилося нещодавно, але його дата була затверджена на законодавчому рівні у 2019 році. Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента і призначив святкування Дня батька щорічно, у третю неділю червня. У 2020 році привітати батьків можна 21 червня. Як оригінально і красиво привітати батька з його днем – читайте в Styler.
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе бути схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий у світі, мій хороший тато.
День батька в Україні
Пишаюся, що я батькова дочка!
Про що хочу говорити
І кожен новий рядок
Готова тобі присвятити.
Нехай яскраве сонце успіху
Сяє завжди на шляху.
Більше веселощів і сміху,
А все найкраще — попереду!
День батька в Україні
Ти батько — голова сім'ї,
Краще у світі не знайти.
Ти й друг наш, і вчитель,
Мамин ти охоронець.
З Днем батька тебе, рідний,
Ми всі пишаємося тобою!
Ми бажаємо Тобі здоров'я,
І міцно-міцно обіймаємо!
День батька в Україні
Вітаю з днем тата,
Щастя я тобі бажаю.
Немає любові моїй кінця,
Ти кращий, я твердо знаю!
Тато, тільки не хворій
І частіше усміхайся.
Сумувати ти не смій,
Та негараздам не здавайся.
Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.
Татусю, вітаю тебе з днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість, щоб було здоров'я міцним, а серце — вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі твої старання, і завжди оберігає, що б не трапилося, і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною, і була радісною кожна мить.
День батька в Україні
Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене всьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірність дружбі, доброти та всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують День батька і які традиції цього свята існують.
А також ми розповідали про те, які свята будуть відзначатися в Україні в червні 2020 року.
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Автор: Анна Шиканова