День неудач или обычная дата? Астропрогноз на пятницу, 13 декабря

Прогноз астропогоды на 13 декабря

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров и так далее. А из-за ретроградности Марса нужно отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, дальних поездок и повышенных физических нагрузок", - рассказала Соловьева.

До 14:40 можно посещать парикмахерские. Но в течение всех суток старайтесь отказаться от негатива. Ссоры приведут к тому, что потом будет очень трудно найти общий язык и примириться с тем, кого вы обидели.

"Избегайте проявлений жалости к себе: можно застрять надолго в этом состоянии. Не желательны нагрузки на сердечно-сосудистую систему. День включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями. Период уединения, снисхождения, альтруизма", - рассказала астролог.

Эта пятница - день знаний и испытаний. Он способствует накоплению материальных благ и информации. А добрые помыслы беспрепятственно достигают своей цели, отметила Соловьева.

"Проявляйте милосердие, сострадание, делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим. Подводите итоги, оставьте в покое служебное рвение. Хорошо создавать, чинить и стирать одежду", - советует эксперт.

Гороскоп на 13 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

13 декабря - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила Соловьева.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики и займитесь чем-то творческим", - также посоветовала она.