День "малого счастья" Венеры. Астролог рассказала, что для нас приготовило 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, многие могут праздновать День всех влюбленных. Впрочем, это не единственное событие, которое нас ждет в этот день.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на сегодня и объяснила, как встречать 14 февраля.

Прогноз астропогоды на 14 февраля

"День примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие. Период знаний, очищения мыслей, осознания и принятия. Рекомендуется избавляться от лишних знакомств и связей. Полезно любое очищение организма", - рассказала Соловьева.

"Не рекомендуется заниматься домашними делами. Не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам. День будет неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, рискованных авантюр", - добавила она.

Кроме этого, 14 февраля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток Соловьева не советует инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. В "запретном списке" оказались крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами. Воздержитесь от романтики", - отметила астролог.



Гороскоп на 14 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астросоветы на пятницу

14-го февраля с 00:58 до 14:06, Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, будет в королевском градусе Водолея.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности. Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью", - напомнила Соловьева.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. В Водолее они символизируют силу воли, несокрушимый дух, твердость характера. Эти черты позволяют преодолевать даже самые сложные преграды и достигать любой намеченной цели. Градус обеспечивает "место под Солнцем", дарит власть, развитую интуицию, славу, долгую жизнь, высокое положение в обществе, могущество, успех в начинаниях, в том числе авантюрных", - добавила она.

Этот градус, отметила астролог, делает людей настоящими счастливчиками в любви. Кроме этого, он дарит уникальные способности, богатый творческий дар, мистическое прозрение, раскрытие тайн бытия.