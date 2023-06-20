День летнего солнцестояния: 5 вещей, которые обязательно нужно сделать, чтобы быть счастливым

Что нужно сделать 21 июня - в День летнего солнцестояния

Утренняя медитация

Начните свой день с глубокой медитации, настраивая свой разум на гармонию и позитив. Найдите спокойное место на свежем воздухе, сядьте комфортно и закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании, чувствуйте солнечные лучи на лице и отправляйте свои пожелания и намерения во Вселенную. Это станет началом вашего непревзойденного дня.

Вылазка на природу

Лето - время, когда природа дарит нам самые яркие цвета и запахи. Возьмите семью или друзей и отправляйтесь в путешествие в ближайший парк или лес. Окунитесь в природу, наслаждайтесь пением птичек, пикником под зелеными кронами деревьев и прогуляйтесь по живописным тропам. Вы обязательно найдете частицу магии и зарядитесь витамином D от солнечных лучей.

Побалуйте себя вкусностями

Вы не можете упустить возможность насладиться вкусностями, которые доступны только в это время! Побалуйте себя вкусными ягодами, сочными сезонными фруктами и просто тающими во рту десертиками. Ароматная клубника, вишневый чизкейк или освежающее смузи - это то, что наполнит вас летним вайбом!

Искупайтесь!

Лето - это время для отдыха и развлечений на воде. Запланируйте поход к озеру, реке или бассейну, чтобы охладиться и насладиться "водными процедурами". Вода принесет вам исцеление, зарядит вас энергией и подарит множество радостных моментов. Но будьте осторожны и соблюдайте правила, которые действуют сегодня в вашем населенном пункте в связи с военным положением!

Встреча заката

Завершите день летнего солнцестояния, насладившись волшебным закатом. Найдите уютное место с видом на горизонт, придите туда за час до заката и приготовьтесь увидеть невероятное шоу цветов на небе. Зажгите свечи, расслабьтесь и наслаждайтесь этим моментом вместе с близкими людьми. Это время для благодарности за прекрасный день, чувство благополучия и вдохновляющей веры в светлое будущее.

Одним словом, наслаждайтесь каждой минутой, что предлагает это особенное время года!