RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День летнего солнцестояния: 5 вещей, которые обязательно нужно сделать, чтобы быть счастливым

21 июня – День летнего солнцестояния (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Летнее солнцестояние 21 июня имеет большое значение для многих культур. Этот день часто отмечается фестивалями, празднованиями и ритуалами, символизирующими победу света над тьмой.

А что нужно делать в день летнего солнцестояния? Мы собрали 5 небанальных советов, следуя которым вы обеспечите себе незабываемый день, полный красоты природы, радостных моментов и положительных эмоций.

Что нужно сделать 21 июня - в День летнего солнцестояния

Утренняя медитация

Начните свой день с глубокой медитации, настраивая свой разум на гармонию и позитив. Найдите спокойное место на свежем воздухе, сядьте комфортно и закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании, чувствуйте солнечные лучи на лице и отправляйте свои пожелания и намерения во Вселенную. Это станет началом вашего непревзойденного дня.

Вылазка на природу

Лето - время, когда природа дарит нам самые яркие цвета и запахи. Возьмите семью или друзей и отправляйтесь в путешествие в ближайший парк или лес. Окунитесь в природу, наслаждайтесь пением птичек, пикником под зелеными кронами деревьев и прогуляйтесь по живописным тропам. Вы обязательно найдете частицу магии и зарядитесь витамином D от солнечных лучей.

Побалуйте себя вкусностями

Вы не можете упустить возможность насладиться вкусностями, которые доступны только в это время! Побалуйте себя вкусными ягодами, сочными сезонными фруктами и просто тающими во рту десертиками. Ароматная клубника, вишневый чизкейк или освежающее смузи - это то, что наполнит вас летним вайбом!

Искупайтесь!

Лето - это время для отдыха и развлечений на воде. Запланируйте поход к озеру, реке или бассейну, чтобы охладиться и насладиться "водными процедурами". Вода принесет вам исцеление, зарядит вас энергией и подарит множество радостных моментов. Но будьте осторожны и соблюдайте правила, которые действуют сегодня в вашем населенном пункте в связи с военным положением!

Встреча заката

Завершите день летнего солнцестояния, насладившись волшебным закатом. Найдите уютное место с видом на горизонт, придите туда за час до заката и приготовьтесь увидеть невероятное шоу цветов на небе. Зажгите свечи, расслабьтесь и наслаждайтесь этим моментом вместе с близкими людьми. Это время для благодарности за прекрасный день, чувство благополучия и вдохновляющей веры в светлое будущее.

Одним словом, наслаждайтесь каждой минутой, что предлагает это особенное время года!

Раньше мы писали о том, в каком месяце нельзя выходить замуж, поскольку развод неизбежен.

Также читайте, почему ежи перебегают дорогу, и какой "знак" дает нам встречу с животным.

Читайте РБК-Украина в Google News
святаСчастье