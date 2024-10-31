День кармы и Юпитер в ретрограде. Что обещает астропрогноз на 31 октября и кому ждать проблем

Уже 31 октября Юпитер станет ретроградным. Кроме этого, четверг может быть непростым из-за Молодого Месяца, который вот-вот перейдет в эту фазу.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким будет прогноз на 31 октября и как уберечь себя от проблем.

Прогноз астропогоды на 31 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Стрессовые сутки, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - предупредила Соловьева.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Нельзя нарушать обещания и условия договоров. Могут появиться депрессия и тоска. Отслеживайте ваши мысли и события в этот день", - также посоветовала она.

Воспринимайте сложности этих суток как урок от высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются заслуженным нами результатом.

Также астролог советует трансформировать негативные мысли в положительные, используя техники психокоррекции. Оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей.

"Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Полезно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам, уборке в доме", - рассказала эксперт.

Гороскоп на 31 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

31 октября - день Юпитера, планеты большого счастья, широких горизонтов и богатых возможностей.

"До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. И это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - отметила Соловьева. .

До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным.

В этот период следует избегать болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного", - резюмировала астролог.