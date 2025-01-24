День интуиции и "малого счастья" Венеры. Астролог озвучила прогноз на 24 января

В пятницу, 24 января, звезды и планеты советуют прислушиваться к внутреннему голосу. Кроме этого, не следует игнорировать влияние Венеры на важные сферы жизни.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким будет прогноз на этот день.

Прогноз астропогоды на 24 января

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Откажитесь от курения, не рекомендуются слишком активные действия и спешка", - советует эксперт.

"Эти сутки дают возможность познать мудрость земной жизни не в результате внешних проявлений, а путем работы с подсознанием и интуицией. У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни", - добавила она.

24 января избегайте конфликтов с окружающими, ведь это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию. Занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, больше общайтесь с детьми, наводите порядок дома.

"Эта пятница - день, когда стираются последствия плохих поступков. Благоприятный период для познания и открытия тайн мира", - пояснила астролог.

Астропрогноз на 24 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

24 января - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - пояснила Соловьева.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики и найдите время для творчества", - резюмировала она.