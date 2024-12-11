День гармонии и оптимизма. Что обещает астропрогноз на 11 декабря и какая аскеза исполнит ваше желание

11 декабря, в среду, немало планов могут испортить Марс и Меркурий - они все еще находятся в ретрограде. Впрочем, этот день еще можно спасти.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает прогноз на среду и как привлечь счастье.

Прогноз астропогоды на 11 декабря

Ретроградность Марса и Меркурия все еще не будет способствовать новым и важным делам. Также не следует проводить операции.

"Избегайте конфликтов, проявляйте только положительные эмоции. Нельзя проявлять алчность, корыстность и поверхностность. Избегайте сексуальных контактов. Неиспользованная энергия приведет к ослаблению иммунитета", - предупредила Соловьева.

"Наступает день равновесия, гармонии, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества. До 13:18 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. Главный девиз дня создания во всех смыслах", - добавила она.

В среду завершайте судебные дела, решайте конфликты. А после 13:18 не стоит планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки.

Также эксперт советует учесть, что 11 декабря - начало Мокшада экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Новолуния, во время индуистского месяца Маргаширша (ноябрь-декабрь по григорианскому стилю).

"Также этот экадаши известен под названием "Мауна", что обусловлено необходимостью соблюдения полного молчания на протяжении всего дня. Он очень значим, поскольку считается, что все, кто соблюдают аскезу в этот период, могут воплотить в жизнь все желания и получить особые дары, такие как просветление и духовное совершенство", - рассказала астролог.

Гороскоп на 11 декабря (иллюстрация: Getty Images)

Астролайфхаки на среду

11 декабря - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. Также не забывайте, что до 15 декабря 2024 года включительно Меркурий будет ретроградным", - напомнила Соловьева.

"На ретро Меркурии эффективно возвращаться в предыдущие проекты, возобновлять общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где когда-то уже бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - также рассказала она.

Чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи.