День автомобилиста 2024: красивые поздравления для родных и друзей

Праздник автомобилиста и дорожника - это особый день, когда мы поздравляем тех, кто обеспечивает безопасность и комфорт на наших дорогах.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления для автомобилистов в прозе, стихах и открытках.
День автомобилиста и дорожника в Украине отмечают ежегодно с 1993 года, когда президент Леонид Кравчук подписал соответствующий указ. Этот праздник возник на базе советского Дня водителя, который отмечался с 1980-х годов и объединил профессиональные празднования водителей и работников путевого хозяйства.
Сегодня в Украине работает более 1 миллиона автомобилистов, которые обеспечивают эффективное функционирование транспортной системы. Этот праздник отмечают водители автомобилей и автобусов, дальнобойщика, механики, инженеры и строители дорог.
В этот день традиционно желают надежности транспорта и неопасных дорог. Президент Украины приветствует работников дорожной сферы, подчеркивая их важный вклад в развитие транспортных путей страны.
Красивые поздравления с Днем автомобилиста (открытки: forkids.org.ua)
Дорогой автомобилист, поздравляем тебя с Днем автомобилиста! Желаем, чтобы твои поездки были всегда приятными, а дорога – безопасной. Пусть в каждом маршруте встречаются только добрые люди, а все пробки обходят стороной!
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Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть каждый поворот ведет к новым откровениям, а машина всегда служит тебе верой и правдой. Желаю безопасных и увлекательных путешествий, которые будут дарить только радость!
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С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы твои путешествия всегда были комфортными, а дела – успешными. Пусть каждая поездка производит новые впечатления, а автомобиль никогда не подводит. Счастливых дорог тебе!
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Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть в каждом уголке Украины ждут только приятные сюрпризы, а твой автомобиль всегда будет на ходу. Желаю отличного настроения и безопасной поездки в любую погоду!
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Дорогой друг, поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть твой путь будет счастлив, а каждая остановка – на радостных нотах. Желаю, чтобы твои мечты сбывались, а поездки всегда приносили новые впечатления и незабываемые моменты!
Искренние поздравления ко Дню дорожника 2024 (открытки: forkids.org.ua)
Автомобілісте, свято настає!
На хвилі драйву мчить авто твоє!
Хай вітер свіжий вікна омиває,
А кожна мить в дорозі надихає.
Хай шлях веде у світле майбуття,
Бажаю радості у кожнім дні життя,
Хай зустрічається тобі лише добро.
І міцно хай тримається кермо!
***
Вітаю тебе, автомобілісте,
Ти на дорозі - справжній артист!
Автівка твоя - талісман свободи,
На ній подолаєш ти всі перешкоди.
Хай шлях буде рівний, без ям і круч,
Кермуєш до успіху власноруч,
Двигун хай звучить, як пісня дзвінка,
І радість приносить поїздка швидка.
Поздравления для автомобилистов и дорожников (открытки: happymonday.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайты "Happy Monday", "For Kids".