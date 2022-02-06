День ангела Ксенії 2022: красиві привітання у віршах і листівках

6 лютого віряни відзначають День блаженної Ксенії Петербурзької. Зокрема, до неї часто у молитвах звертаються жінки та просять про щасливе заміжжя та легкі пологи.
Усі Ксенії та Оксани святкують цього дня свої іменини.
Як оригінально і красиво привітати у віршах або листівкою з днем Ксенії – читайте нижче.
Зазначимо, що імена Оксана і Ксенія мають спільне походження та утворені від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа".
У цей день люди просять допомоги святої Ксенії у вихованні й навчанні дітей, у життєвих справах та труднощах. Тому, ті, хто робить це щиро і з вірою - отримують бажане
Знов на землю, біло вбрану,
Сніг легенький пролітає,
Це в мороз зима Оксану
З іменинами вітає!
Та відому мудрість здавна
Говорили добрі люди,
Що яка в цей день Оксана,
То й весна такою буде!
Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!
Приготуй усмішку ясну!
Подаруй в зимову стужу
Запашну весну прекрасну!!!
*****
Ксеніє! З днем ангела вітаємо,
Всього найкращого бажаємо!
Ти найкрасивіша й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
*****
Хто ніжніше за троянду
Й прекрасніше тюльпана?
Так, звичайно, це ти,
Наша мила Оксана!
Ксюша, зі святом тебе
Нині дружно вітаємо.
Щастя, радості, везіння
І любові тобі бажаємо!
Добром наповниться твоє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя,
Бажають тобі рідні.
*****
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела, Оксано, найкращі привітання!
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Сьогодні настали іменини
У Ксенії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Нехай під крилами своїми
Ксеню ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Ти Ксеня наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти та благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Раніше ми повідомляли, яку молитву потрібно прочитати до дня Ксенії, щоб отримати благополуччя в родині та швидке заміжжя.